印尼正妹加入賣淫集團 推同鄉下火坑判刑3月

2019-10-08 17:34

〔記者王定傳／新北報導〕綽號「文哥」的男子邱文聰，經營應召女子經紀人工作，透過夥同貌似藝人丁國琳的印尼籍女友「DIANA」，招攬逃逸女外勞從事性交易，甚至出售大麻給其侄子，新北地院今日依妨害風化等罪，判邱男5年7個月徒刑，其中5個月得易科罰金，DIANA則被依圖利容留性交罪，判刑3月。

至於其他10名集團共犯，均因觸犯圖利容留性交罪，被判處5個月至3年7個月不等徒刑；此外，檢警還槓上開花查出毒品交易案，毒販溫方瓊涉嫌販售一、二級毒品給民眾，法院審理後依違反毒品危害防治條例，判他18年6個月徒刑。

檢警調查，邱文聰從事應召女子經紀人工作，負責招攬、面試印尼籍逃逸女移工下海賣淫，再聘僱他人擔任馬伕，起初獨自運作，出資租套房作為性交易地點。

後來邱男與「一樓一鳳」應召業者李明華及叩客機房業者吳誌麒等人合作，把「應召女來源、找男客、租房」等事務分工，各自運作，共媒介10多名女子下海賣淫，其中以印尼逃逸女移工為大宗，邱男女友DIANA還充當翻譯並介紹女移工下海。

據了解，這個賣淫集團與男客約定，每次性交易最高收3000元、半套2000元，印尼女移工大約可分得900元至1100元左右報酬，還有名女移工指控遭苛扣一毛未得。

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