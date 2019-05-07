誘騙女性赴中賣淫 巴基斯坦逮捕10中國人口販子

2019-05-07 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦政府近日破獲跨國賣淫集團，逮捕了多名人口販子，包括10名中國人，這些人涉嫌誘騙巴基斯坦年輕女性假結婚，然後強迫她們在中國賣淫。

綜合外媒報導，巴基斯坦聯邦調查局（FIA）高級官員艾哈邁德（Jameel Ahmad）週一表示，在接獲越來越多當地婦女被誘騙到中國賣淫的消息後，警方在上週展開行動，於旁遮普省費薩拉巴德（Faisalabad）一場婚禮破獲賣淫集團。

艾哈邁德表示，當局逮捕了10名中國公民和4名巴斯斯坦公民，包括婚禮上一對來自中國的男女和一名冒充牧師的巴基斯坦人；該賣淫集團坦承，至少有36名巴國女子與中國人「假結婚」後，被送往中國強迫賣淫。

艾哈邁德說，這些人在巴國貧困的基督教社區尋找目標，大多數是來自旁遮普省東部不同地區的少數民族女性。國際組織「人權觀察」表示，這些犯罪行為至少與其他5個亞洲國家向中國販賣「新娘」的模式，令人不安地相似。

中國當局宣稱中國對非法婚姻仲介機構採取零容忍的政策，伊斯蘭馬巴德的中國大使館表示，他們正與巴基斯坦合作打擊非法活動。對於傳出有婦女被賣到中國後，被強迫販賣器官的消息，中方稱是「誤導且毫無根據」。

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