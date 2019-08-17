接送應召妹摩鐵嘿咻 人肉快遞員賺1000罰15萬

2019-08-17 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕賣淫界人肉快遞，賺1000元車資卻被罰15萬元！

謝姓男子為了賺錢，鋌而走險加入應召集團，擔任負責運送小姐的馬伕，有如人肉快遞員，今年3月為了賺1000元車資，載了一名身材姣好的辣妹「可恩（花名）」到摩鐵交易，當場被偽裝成嫖客的警員查獲，依妨害風化罪送辦，台北地院日前判刑5月，得易科罰金15萬元，謝男得不償失。

謝男得知擔任辣妹快遞薪資優厚，除了日薪高達2400元，所載的辣妹每成交一筆性交易，他還可獲得車資1000元，一時利慾薰心，被吸收為人肉快遞員，沒想到今年3月18日踢到鐵板。

應召集團化名「小喬」，在LINE上散佈賣淫訊息，不巧被傳給一名警員，警員將計就計，偽裝成嫖客，以6000元代價相約在摩鐵性交易。謝男接獲指示，立刻載了可恩赴約。

裝成嫖客的警員看到可恩開門，藉口不喜歡，打槍取消性交易，等到可恩回到車上，大批員警立刻衝上前敲門攔車，從可恩皮包中搜出多個保險套及潤滑液，謝男當場臉綠，知道事情大條了，承認當人肉快遞，還供出載小姐赴約後，小姐會先拿走一半的錢，另外一半再交給他，協助上繳應召集團，而他每趟還可以抽車資1000元，收入頗豐。

法官認為謝男犯後承認犯行、態度尚佳，審酌所侵害的社會法益、生活狀況、智識程度後，認為沒有監禁的必要，判刑5月，讓他可以易科罰金，全案仍可上訴。

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