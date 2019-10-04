遏止新違建 中市府研議重提拆違建收費自治條例

2019-10-04 23:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大雅區違章工廠大火造成2名消防員殉職，市府今日大動作拆除霧峰區一家農地違章工廠，至於其他農地違章工廠如何處理？都發局表示，每年拆除違章建築預算只有1000萬元，加上違建拆不勝拆，除加強稽查、勸導外，市府過去曾制定「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，但送議會審議均遭退回，市府將研究是否再次提案送審，藉此遏止新違建。

根據都發局統計，至今年9月止，全市累計查報未拆違建案達8萬7904件，其中，農地違建自2015年開始註記，今年9月止共查報5998件。都發局表示，農地違建包括工廠、農舍、工寮等，其中960件疑似作為工廠使用經都發局拆除，並以施工中、有公安疑慮者為優先拆除標的。

都發局長黃文彬表示，市府每年拆除違建的預算只有1000萬元，除了拆違建外，還包括颱風前拆除違規廣告物，違建增加速度比拆除速度還快，拆不勝拆，農地違章工廠一定要處理，在預算不足的情況下，希望業者能自行拆除。

另外，市府過去曾制定「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，在強制拆除危害公安的違建後，市府可向違建人收取相關費用，改變過去使用納稅人經費來執行拆除的不合理現象。但7次送議會審議，7次都被退回。黃文彬表示，這次違章工廠大火事件讓民眾重視違建問題，市府將研究是否再次提案送審，藉此遏止新違建。

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