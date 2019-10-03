慟！救災英雄殞落 中市消防局官網變黑白哀悼

2019-10-03 13:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉，今天凌晨支援大雅區中和六路工廠火警不幸罹難，消防局上午隨即將官網網頁轉換成黑白表示哀悼，而兩人歷年來水裡來火裡去，參與的大小救災事蹟更是一一呈現，讓打火兄弟們不禁紅了眼眶。

消防局說，現年32歲的隊員張哲嘉，服務年資11年，警專25期，受過火災搶救基礎班、國際人道救援、救生教練、救助訓、游離輻射人員、高級救護員、化災搶救基礎班、化災搶救指揮官班訓練，並參與過98年 88風災、99年1021蘇花公路遊覽車翻落懸崖搶救、103年0731高雄氣爆、105年0206台南震災107年0630筏子溪沙洲受困等重大災害搶救。

而現年33歲的隊員謝志雄，服務年資7年，99年特班，100年火災搶救基礎班、18期救助師資班、受過救生員、國際人道救援、救助訓、山難搜救訓、中級救護員、游離輻射人員、化災搶救基礎班訓練，並參與 105年0206台南震災、107年0117台中望高寮自殺救助、107年0206花蓮震災108年0319南屯區寶山一街溺水等重大災害搶救。

而中市消防局今天的官網首頁除以黑白呈現，並以醒目字眼「慟！救災英雄殞落」，哀悼凌晨在火場中殉職的兩名同袍，令人鼻酸。

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