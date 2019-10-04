殉職2人究竟遇何困境？ 資深消防員研判...

2019-10-04 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區違章工廠大火奪走兩條年輕勇消生命，根據消防局掌握跡證，2人的空氣瓶還有殘存空氣，但在10分鐘內完全沒有透過無線電呼救，他們究竟面臨什麼困境？有資深消防員研判，2人進入一樓時並無濃煙，連室內照明燈都正常運作，很可能上樓尋找起火點時遭突來濃煙圍困產生空間迷向，進而遭瞬間引燃火勢吞噬罹難，空氣瓶才會有殘存空氣同時也導致無線電失聯。

資深消防員說，周正斌小隊長在特搜隊20餘年，經驗豐富，他當時是在右側還沒起火的倉庫廠房區塊的指揮官，因消防員職責除滅火外，還要顧及民眾的財產維護，不可能雙手一攤，讓大火將民眾的財產燒個精光，周小隊長才會受命派謝、張2員攜帶熱顯像儀進入找尋火點防止延燒，並準備下一步的滅火動作。

當時右側建物內外無火、煙、熱等燃燒狀況，左側建物已全面燃燒，但兩側建物中間8米通道上方加蓋相連金屬雨遮屋頂，蓄積熱煙流無法排出，煙熱流逐漸沿頂蓋向右側建物上層流入順勢灌入，引燃廠房二樓內堆積的貨物產生高溫，才造成不幸。

該名消防員說，根據消防局掌握的跡證，不幸罹難2人的空氣瓶還有殘存空氣，且10分鐘內完全沒有透過無線電呼救，研判2人進入一樓時並無濃煙，連室內照明燈都正常運作，很可能是上樓尋找起火點，卻遭突來濃煙圍困產生空間迷向，發現火煙蔓延時遲遲找不到進入路徑無法退出。

若當時2人在安全處躲避，因為無法脫困罹難，空氣瓶應該會用盡且會設法透過無線電呼救，據此研判很可能是火勢瞬間變大時，2人就已經罹難，根本來不及躲避或是呼救，但2人到底是在一樓或二樓罹難，因被發現時身上都已壓著塌陷鐵皮屋的構件，這部分仍需進一步鑑識釐清。

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