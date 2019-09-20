高雄連爆大亂鬥！韓國瑜點名警分局長 所長先被開鍘

2019-09-20 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市連3天因直播主間糾紛，暴力事件頻傳，警政署長陳家欽震怒，要求高市警方檢討，並派刑事警察局長黃明昭南下坐鎮。高雄市長韓國瑜昨點名前鎮警分局長林新晃，若再發生暴力事件就要撤換，再不行，警察局長李永癸要負責。不過，昨傍晚前鎮區一心路派出所所長吳國志已先遭降調林園警分局警務員。

網紅直播主連千毅位在高市鼓山區的倉庫直播站，17日遭人上門企圖砸門，反遭人砸車反制，雙方多次大亂鬥，昨凌晨2點多，連千毅的倉庫直播站又聚集10多輛汽車、20多人，叫囂「連千毅出來！」一輛白色自小客車衝撞該倉庫鐵捲門，員警逮捕車內駕駛李男，過程中警方開1槍控制現場。

此外，前鎮區二聖一路寵物店，18日晚間遭10名惡煞砸店，昨清晨5點多又被開槍洩憤，歹徒開4槍後逃逸，店家玻璃留下3個彈痕，另1發擊中路旁轎車後車廂蓋。

內政部長徐國勇昨表示，韓國瑜是總統提名人，高雄治安是重中之重，不能安居人民也無法樂業。

綜合媒體報導，高雄市警局昨進行人事調整，前鎮區一心路派出所吳國志調林園警分局警務員；遺缺由前鎮街派出所所長李邦豪接任；岡山分局橋頭分駐所所長楊鴻景調前鎮分局前鎮街派出所所長；交通大隊中隊長施東祈調岡山分局橋頭分駐所所長，今天生效。

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