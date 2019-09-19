高雄治安亮紅燈 韓國瑜點名分局長「再發生就撤換」

2019-09-19 16:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市近日因直播主連千毅街頭暴力事件，造成高雄治安亮紅燈，市長韓國瑜今點名前鎮分局長林新晃，若再發生類似暴力事情，一定要撤換分局長，若再不行，警察局長李永癸本人要負責，展現維護治安的決心。

高雄市長韓國瑜今表示，韓市府新團隊上任以來，非常重視民眾需要安居樂業，安居就是住、吃、行的安全，安居是在樂業前面，要求警察局加強治安工作。

韓國瑜針對三大重點工作是重中之重，第一是反毒品，要把毒品趕出校園與社區，第二是街頭暴力，這對高雄市形象影響太大，第三是酒後駕車，這幾個月來抓得很緊。

針對近來直播主連千毅街頭暴力事件，韓國瑜強調，市府對暴力事件、酒後駕車、毒品的態度是零容忍，這次前鎮分局發生的槍擊案，他點名前鎮分局林新晃並提出最嚴厲的警告，再發生類似暴力事情，一定要撤換分局長，若再不行，警察局長本人要負責，展現維護治安的決心，絕對不會打折扣。

韓國瑜表示，今年與去年同期的暴力犯罪相比，今年減少418件，相當於減少2%，破案率提高2%，高市治安大致平順，民眾可以放心來旅遊、觀光、投資，高市是非常友善的城市。

媒體問韓國瑜，刑事局發布新聞稿是否有卡韓之意，暗諷他無法讓高雄市民安居樂業?韓國瑜話鋒一轉表示，他準備去美國訪問，外交部卻在這個時候頒布直轄市長訪外辦法，稱如果是私人行程一概不予禮遇、不予接待。

韓國瑜說，昨天是外交部、今天是內政部，對高雄市所有發生的事情及他本人是不是有卡韓的感覺，他認為全國民眾的眼睛是雪亮的。

局長李永癸表示，這起街頭槍擊暴力事件是直播主網路互嗆引發衝突，警察局已成立專案小組，由刑警大隊統合所轄鼓山、前鎮分局，並報請檢察官指揮偵辦，警方查出有17個外縣市涉案對象，已請刑事局偵八隊協助，整個專案小組能力很強，正全力追緝中。

李永癸指出，警方嚴厲譴責暴力，絕對不縱容、不姑息暴力，已通令各分局全面加強掃蕩，全力掃除對轄內不良幫派組合，並加強勤務規劃，對於容易發生事情的地點、場所、路段，動用所有警力，全力掃蕩、維護治安。

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