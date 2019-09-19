養虎為患？黃創夏：吳敦義機關算盡 反面臨黨權爭奪戰

2019-09-19 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統，除了讓藍營鬆一口氣，卻也讓總統候選人韓國瑜背負重任，對此，資深媒體人黃創夏認為吳敦義「機關算盡太聰明」，導致引狼入室、養虎為患，須面臨明年開票夜後「國瑜黨」和「國民黨」的殊死鬥。

黃創夏今日臉書發文指出，明年2020總統大選是「0111黨權爭奪戰」；黃創夏首先指出，韓國瑜被討厭的程度高達「59.5%」，不信任的程度更是「63%」，他直言韓國瑜不會贏，國民黨立委必定被拖垮，0111開票夜，國民黨黨中央一定請辭負責。

黃創夏表示，接下來在大選後，韓國瑜在「韓粉」簇擁下會「被動」爭取黨權，因為韓國瑜要面對「高雄市長被罷免」威脅，因此，黃創夏認為，韓國瑜只有搶下國民黨黨主席，才有繼續存身的政治舞台，而國民黨內的所有「權貴」，皆非敵手。

黃創夏續分析，韓國瑜若入主國民黨中央之後，對於馬英九的冷嘲熱諷、對於吳敦義的頤指氣使都會加劇，這些被指控是「權貴、菁英」的國民黨高層，都將面臨「掃地出門」的清算，「國瑜黨」即將併購國民黨。

黃創夏提及，反而是已經退黨的郭台銘，累積了相當程度的聲望和人氣，反而成為吳敦義等「傳統藍」能依附的救命仙丹，不過，郭台銘特別拍片說「無黨一身輕」，態度明確，更是告訴國民黨人，他從此「再無『億』務」，國民黨也不要想辦法再來向他「請『億』」。

文末，黃創夏指稱吳敦義機關算盡太聰明，為了對付朱立倫，初選翻雲覆雨，終究引狼入室，養虎為患，終究得自己承擔「國瑜黨」在明年開票夜之後的狂風巨浪，「國瑜黨」和「國民黨」的殊死鬥爭，至死方休。

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