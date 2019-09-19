韓跟郭斷線？何庭歡：已透過「共同朋友」協助安排

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘不參選下屆總統，國民黨總統參選人韓國瑜聲稱會儘速透過管道、盼能當面向郭董請益，但聯繫過程似乎呈現斷線狀態、沒具體進展；韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡指出，已透過兩人「共同朋友」、協助安排拜會郭董。
媒體追問「共同朋友」身分，何庭歡僅透露是關心韓、郭兩人近況的朋友，且很積極地在聯繫雙方，希望能有機會安排見面。
另有媒體好奇這位共同朋友是政界、還是企業界人士？會不會再赴美行程前安排郭韓會？何庭歡未正面回應，僅表示若有確切時間、地點，會馬上跟說明。
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〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海創辦人郭台銘不參選下屆總統，國民黨總統參選人韓國瑜聲稱會儘速透過管道、盼能當面向郭董請益，但聯繫過程似乎呈現斷線狀態、沒具體進展；韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡指出，已透過兩人「共同朋友」、協助安排拜會郭董。
媒體追問「共同朋友」身分，何庭歡僅透露是關心韓、郭兩人近況的朋友，且很積極地在聯繫雙方，希望能有機會安排見面。
另有媒體好奇這位共同朋友是政界、還是企業界人士？會不會再赴美行程前安排郭韓會？何庭歡未正面回應，僅表示若有確切時間、地點，會馬上跟說明。