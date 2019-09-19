「香港解密」網站曝示威者個資 竟獲央視掛保證：方便看清醜惡嘴臉

2019-09-19 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上出現一個「香港解密」網站，曝光香港民主派人士、反送中抗爭者及新聞工作者的個資，遭質疑資料是由中國公安流出；此外，這個網站甚至獲中國官媒央視掛保證，除了在微博分享該網站影片，還呼籲網友「摘下他們的面罩」。

據香港媒體《立場新聞》報導，近日網路上出現一個域名登記在俄羅斯的「香港解密」網站，網站內共流出87名人士的個資，包含香港民主派人士、立法會議員、學運成員的相片、電話、Facebook及地址，就連香港《蘋果日報》及《立場新聞》的記者資料也被披露。

此外，連中國媒體《央視新聞》都證實此網站的真實性，昨（18）日《央視》在其官方微博發布一段聲稱是「網友製作」的影片，並稱「裡面羅列亂港分子和港獨的名單，網站分成毒果記者、港獨暴徒、亂港頭目三類，並按姓氏排列，方便大家看清楚這些醜惡嘴臉，摘下他們的面罩！」。

報導指稱，有香港議員引述被起底人士指稱，2個月前曾被中國公安扣留，更被中國公安發現他有參與遊行，他提供假地址，結果假地址亦出現在網站上出現，讓不少港人質疑是公安洩露資料；香港當局稱，第一時間已要求網站移除、及聯絡當地相關機構要求跟進，目前交由警方進行刑事調查。

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