韓國瑜：再發生就換分局長 議員酸：市長不在家啊!

2019-09-20

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高雄治安亮紅燈，市長韓國瑜昨點名前鎮警分局長林新晃，若再發生類似暴力事件就要撤換，再不行，警察局長李永癸要負責。高市藍營議員解讀，韓國瑜的話是宣示性，期許警方積極辦案；綠營議員邱俊憲則酸：「市長不在家啊！」呼籲身為總統候選人的韓國瑜，要花心力對市政有更多的投入，而不是等出事了，就只會砍下屬。

韓國瑜表示，街頭暴力對高市形象影響太大，要求警察局加強治安工作，酒後駕車也要抓得緊。

韓國瑜說，與去年同期的暴力犯罪相比，今年減少418件、減少2％，破案率提高2％，高市治安大致平順。

不過，民進黨高市議員邱俊憲直言，高雄市這陣子暴力治安事件頻率比以往高，更誇張的是，警網就在現場、暴徒竟還滋事，市長應給執法面更大支持與信心，讓警方做適當處理。

民進黨高市議員鄭光峰認為，警方需在執法面展現決心，讓外界知道法治的重要性，政府應給予警方在網路偵防上更多支持，讓警方在執法上能加強資訊蒐集與研判，進一步採取必要措施或偵辦動作。時代力量高市議員林于凱表示，警方多少應該能掌握部分情資，做為後續參考。

國民黨高市議員蔡金晏指出，他相信警方有能力、有辦法偵辦相關暴力案件，只是速度需要再快一點。

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