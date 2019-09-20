3天4鬥 調離警再開槍

2019-09-20

〔記者黃旭磊、黃良傑／高雄報導〕高雄市連3天因直播主間糾紛，引發街頭暴力，警方研判與直播購物糾紛有關，由高市刑警大隊組專案小組跨區偵辦中。

前鎮區二聖一路寵物店，18日晚間遭10名惡煞持棍棒砸店，昨清晨5點多又被開槍洩憤，歹徒開4槍後逃逸，店家玻璃留下3個彈痕，另1發擊中路旁轎車後車廂蓋。

歹徒開槍前先報假案，調開駐守門口警力，隨即乘黑色小轎車到場開槍，目擊民眾報案，警方以車追人逮人。據指出，由於大樓強化玻璃堅固，先前遭鐵棍砸店未破，老闆夫妻找朋友支援嗆「回去練一練再來」，可能因此再被開槍警告。

警研判直播糾紛

警方逮捕7名助陣者，供稱來自小港區「號召相挺，不知為何砸店」，業者到案也避重就輕，稱未與人結怨。不過調查指出，店家2樓常以公益直播為名，找網紅直播辣妹宣導寵物結紮，鄰居也常見「刺龍刺鳳」年輕人深夜出沒。

網紅直播主連千毅位於高市鼓山區的倉庫直播站，17日遭人上門企圖砸門，反遭人砸車反制，引發另一方鄭姓直播主支持者不滿，連的支持者也抓狂，雙方多次展開街頭大亂鬥，昨凌晨2點多，連千毅的倉庫直播站又聚集10多輛汽車、20多人，叫囂「連千毅出來！」警方緊急呼叫快打部隊支援，保安大隊特警獲報趕到，不久，一輛白色自小客車迴轉後，衝撞該倉庫鐵捲門，員警逮捕車內駕駛李男，過程中警方開1槍控制現場。

高雄街頭因直播主互嗆，引發治安風暴，警方被搞得顏面無光，包括鼓山、前鎮、左營分局都動員，採取深夜勤站崗因應，仍然難壓抑雙方亂鬥氣焰，後來鼓山警方逮人，才稍稍扳回一城。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法