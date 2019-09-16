生前遭餵毒？ 2個月大女嬰安非他命中毒亡

2019-09-16 17:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市2個月大的女嬰去年突然無呼吸心跳，吳姓生母發現後，請友人的張姓男友協助送醫，女嬰急救後宣告不治，法醫解剖後發現死因為呼吸道感染及照顧者濫用藥物，造成安非他命中毒，張男、吳女雖被依過失致死罪送辦，但檢警調查後，認為張僅是協助女嬰送醫，故不起訴，吳女則仍在偵辦中。

吳姓婦人育有1男1女，男孩3歲大，去年9月生下蕭姓女嬰。檢警調查，去年10月28日上午10時許，吳女發現2個月大的幼女無呼吸心跳，著急請張姓男子協助載她與女童及2歲大男童就醫，張到院後隨即騎車離去。

未料吳女見女嬰不治，卻轉頭搭計程車返家，院方找不到吳女報警，警方當晚將吳拘提到案。

女嬰身上並無明顯外傷，法醫經解剖後發現死因為呼吸道感染，及照顧者濫用藥物史、肺炎及安非他命作用中毒，女嬰疑生前遭人餵毒或誤吸安非他命喪命。

但張男偵訊時否認，他說，他不認識吳女，當天是要去找與吳女同住的林姓女友，剛到門口就看到吳抱著女嬰衝出來，請他協助載母女倆送醫，到醫院後便先行離開，雖然他有安非他命前科，但並未餵食毒品給女嬰。

吳女則稱，當晚她曾餵食牛奶，但孩子吃不下還吐，並沒發現異狀，是直到隔天早上10點，才發現小孩已失去心跳，平常她與兩個小孩同睡，雖然有用毒前科，但並未餵毒品給小孩，張當天僅是協助載她們母女送醫。

全案檢方偵結，認為張男僅是協助載吳女及女嬰送醫，難認涉有過失致死罪嫌，不起訴，至於吳女，檢方仍在另案偵辦中。

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