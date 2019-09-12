嫦娥奔月「爆笑版」 嫦娥吃錯減肥藥 還好后羿及時挽救

2019-09-12 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕「嫦娥奔月」是大家耳熟能詳的中秋節應景故事，為提醒民眾遠離毒品，台中市警局KUSO該故事特別製作反毒宣導短片刊登在該局臉書粉絲專頁，藉由翻轉嫦娥奔月神話結局，提醒民眾遠離毒品，影片內容詼諧幽默，令人印象深刻。

該KUSO影片敘述嫦娥跟后羿過著幸福快樂的生活...，因為實在太幸福了，嫦娥開始有了幸福肥，嫦娥擔心自己不再美麗，為了變瘦就趁中秋節企銷活動，上購物網站買了減肥藥，而那減肥藥摻了毒品安非他命，嫦娥不知道...。

而后羿以為嫦娥要吃的是他誤買的假長生不老藥，及時阻止嫦娥吃下毒藥，讓她不用再孤單奔月，而可與后羿一起健康攜手過中秋，翻轉嫦娥奔月神話結局；影片內容雖詼諧幽默且故事純屬虛構，但強調安非他命對身體的危害卻是萬分真實，藉此提醒民眾毒品對身體的傷害及勿購買來路不明減肥藥。

市警局長楊源明表示，該局自緝毒安居專案實施以來，已榮獲3連霸佳績，展現警方強大緝毒決心，尤其是中秋連假期間，民眾聚會機大增，千萬不要為了助興藉由毒品狂歡，這段期間也將掃蕩毒品列為重點工作，同時呼籲民眾踴躍加入反毒通報網，如有可疑人物出沒社區，歡迎提供線索給警方布線查緝，保護市民免於遭受毒品侵害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法