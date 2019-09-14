砍16刀丟包醫院／策劃搶毒品殺人 5男1女落網

2019-09-14

〔記者邱俊福、楊國文／台北報導〕批發賣鹹水雞的42歲林姓男子，暗地從事毒品交易，王男等毒品人口缺錢買毒，疑與林男的裴姓前員工策劃劫貨殺人，10日凌晨交易毒品時，林男遭砍至少16刀，被載至台北市忠孝醫院丟包不治，檢警逮捕王男等6嫌，依毒品及強盜殺人等罪嫌移送偵辦，法院裁定收押。

檢警初步調查，林男曾因攜帶毒咖啡包被警攔查，交往頗複雜，平日雖在北市信義區林口街批發賣鹹水雞，但也從事毒品交易。

林男在福德街承租一處地下室民宅，10日凌晨時分，王嫌等人跟他約在該民宅交易毒品，事前嫌犯便駕車觀察地形，隨後由王、林、盧等3人，戴口罩、刀械與手套赴約，高男、蔡女在車內守候，裴男在外把風。

約清晨6時許，林男全身是傷奪門而出，跑了一段路後，渾身是血倒在路邊，高男、蔡女立即將林男送到醫院，向醫護人員表示是路過民眾，拒絕留下聯絡資料即駕車離開，林男最後失血過多傷重不治。

檢警查出，高男、蔡女將被害人丟包醫院後，返回案發處載走王等4名同夥，且兩度更換作案車輛車牌以逃避追緝。檢警前天在雙北將涉案的王等5男1女逮捕，並起獲K他命等毒品。

據悉，王嫌等人到案，語多保留並相互推諉，供稱原要偷毒品被死者發現，引發激烈口角衝突與拉扯，不知會將對方砍死。檢警初步調查，王等毒品人口因缺錢購毒，疑在死者前員工裴姓同夥藉口購毒下，策劃劫貨殺人案。

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