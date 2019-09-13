男子遭砍16刀丟包醫院身亡 檢警逮5男1女漏夜偵訊

2019-09-13 06:10

〔記者邱俊福／台北報導〕北市南港區一名42歲林姓男子日前遭砍至少16刀，遭1對男女開休旅車載至台北市忠孝醫院急診室丟包，最後失血過多傷重不治，轄區北市警南港分局經追查，先後逮捕案發現場出現的5男1女到案，不排除是毒品糾紛引發，依殺人罪嫌移送士林地檢署，檢方正漏夜訊問中。

檢警調查，本月10日凌晨時分，林男與友人相約在福德街一處民宅地下室，待了3個多小時，期間包括他及4到5名不明男子頻繁進出，約清晨6時左右，林男突然摀著肚子奪門而出，渾身是血倒在路邊，此時有輛休旅車突然開到他身邊，將他送到醫院。

據院方人員指出，休旅車開到醫院外，車上1對男女將林男攙扶送進急診室，僅表示在路邊發現傷者，才送他來醫院，彼此不認識，未留下資料即迅速上車離去，傷者經急救仍不治。檢警經相驗遺體，發現林男身上至少有16處刀傷，包括腹部致命傷及抵抗造成的手腳傷痕。

檢警經偵查，發現林男曾因毒品案入獄，交往頗複雜，雖在北市信義區林口街批發賣鹹水雞，但生意不佳，在龐大經濟壓力下，疑似還承租該地下室套房從事毒品交易，案發當天，林男疑因毒品糾紛被約到該承租的套房，對方5男1女跟林男引發激烈口角衝突與拉扯，進而遭砍殺。

由於到案的5男1女都相互推委，警方訊後依殺人罪嫌移送士林地檢署，檢方正漏夜複訊中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法