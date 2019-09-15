毒害人生走過谷底 名媛變清潔工︰渴望簡單生活

2019-09-15 17:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「進去一次以後，再也不碰毒品了」52歲因吸毒入監服刑近7年的莉莉（化名），戒癮出獄後，重返社會，退下入監前的光鮮亮麗的名媛生活，重回社會後從她口中「最苦」的清潔工做起，走過人生谷底，最渴望簡單生活；她說，「現在的生活已是我最大幸福」。

2010年由宜蘭地檢署、更生保護會宜蘭分會合作成立渡安居中途之家，提供18歲以上、未滿65歲，有戒癮輔導與安置需求的女性更生人入住，莉莉就是其中1員。

60歲的莉莉，年輕時做過服飾加工，更踏入演藝圈幕後，專為藝人設計道具服裝、彩妝，年輕時外表亮眼，遊走各大派對，生活五光十色的她，曾是大家口中的社交名媛。

莉莉說，她從小就被父親寵愛有加，即便出社會，也被男朋友當作公主捧，歐洲、亞洲、美洲各國，只要一有機會，就是由男友帶著四處跑，從未不計較金錢的多寡。

年輕時身旁總有男友呵護，也曾一度論及婚嫁，但光鮮亮麗的生活，在莉莉步入中年時變了調。49歲那年，她的父親離世，連聲稱愛她的男友，也離她遠去，她說，那一年，她的人生像是失去重心，頓失目標。

少了家人、愛人的陪伴，莉莉打牌、喝酒度日，身體不堪摧殘，用疼痛回應莉莉，為了舒緩疼痛感，她接觸毒品；她形容，吸毒就像是止痛藥，「抽一口就不痛了」，但也因此，毒癮、止痛讓她越陷越深。

中年接觸毒品後，卻在一次緝毒專案中，身上被掃出18包海洛因，52歲時踏入監獄，莉莉發現「失去自由，原來比疼痛更難過」。

她說，服刑期間是她生理、心裡最谷底的時候，但裡面困苦環境，讓她有機會沉澱自己，「為何不在裡面重啟人生？」服刑期間，莉莉戒斷毒癮，重回社會後，轉介至宜蘭渡安居，與其他戒毒姊妹一樣，尋求步入社會正軌。

2年前，莉莉找到基層清潔工作，這個被她形容「最苦的工作」，每天步行1小時上班，早到、晚退，職業精神連主管都敬佩；她說，既然要做，就應該做到好。

莉莉說，因為毒品讓她落魄，她在發誓不再碰毒；每個人都曾做錯事，但能不能改都是看自己決心，現在簡單生活，就是她最大的幸福。

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