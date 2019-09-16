憑單方說詞就批法官「離譜」 壹週刊判賠35萬定讞

2019-09-16 15:06

〔記者張文川／台北報導〕壹週刊4年前報導台中地院法官蔡嘉裕承審一件恐嚇官司判無罪，指責蔡的判決「離譜、罕見、最扯」、是「離譜法官」，蔡提告求償；一審判蔡敗訴，但高等法院二審認定壹週刊記者未合理查證、報導錯誤，侵害蔡的名譽權，今年6月改判壹傳媒與撰稿記者須連帶賠償35萬元，並刊登道歉聲明；最高法院今駁回上訴，全案確定。

蔡嘉裕提告主張，2013年間承審廖姓男子控告3名女兒恐嚇、公然侮辱罪，隔年10月30日將全案判決無罪確定。

不過，2015年4月，壹週刊以「入贅老父遭兒女逼產差點吃誣告官司」為標題發表網路新聞，並附加影音報導，擷取壹週刊林姓記者撰寫的「恐嚇推人判無罪」等報導，指蔡的判決「離譜、罕見、最扯、大逆轉」，指此判決與一般人認知有明顯有落差等，還評論蔡嘉裕是「離譜法官」。

蔡嘉裕不滿壹週刊以不實的報導，誘使網友以不堪文字辱罵他，訴請壹週刊的母公司壹傳媒、林姓撰文記者、陳姓主管連帶賠償50萬元並道歉等。一審士院判蔡敗訴。

但二審高院認為，林姓記者只憑廖父的一面說詞，未向廖的3名女兒查證，未平衡報導，內容鋪陳、營造3個女兒欺凌父親、謀奪家產，廖父飽受委屈，該報導與評論足以使讀者產生蔡法官的判決荒謬、離譜、異於常人、是非不分、偏頗不公的負面觀感，侵害蔡的名譽權，逆轉改判壹傳媒等人應連帶賠償蔡35萬元，並刊登道歉聲明，永久刪除網路報導的網頁與電磁紀錄。

案經上訴，最高法院今駁回上訴，全案確定。

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