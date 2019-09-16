貼淹水舊照怨沒停班課／中市府斥造謠 法官︰非捏造

2019-09-16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市8月13日因利奇馬颱風引入的氣流降下豪雨，劉女在臉書貼上今年5月20日南屯交流道附近淹水的舊照，抱怨市政府沒宣布停止上班上課，惹惱了當時的新聞局長吳皇昇，怒斥假訊息令人不齒，市長盧秀燕的臉書小編也質疑「唯恐天下不亂」，警方將劉女函送裁罰，台中地院認為當天雨量達119毫米，劉女擔心豪雨載小孩騎機車出門會危險而貼文，雖誤用舊照片，卻不是憑空捏造謠言，也沒造成大眾恐慌，裁定不罰確定。

當天雨量達119毫米

上月13日台中市受利奇馬颱風引入的氣流影響降雨，劉女於臉書社團貼上今年5月20日南屯交流道附近淹水的舊照片，撰文「為什麼台中豪雨的時候都不停班停課…難道不知道很危險嗎」，引發市政府不滿，當時的新聞局長吳皇昇（已轉任中市研考會主委）義憤填膺，質疑是惡意傳遞錯誤訊息，造成誤解與民眾恐慌，嚴重傷害第一線執勤人員，「這種散佈謠言方式，不但其心可議，更令人不齒」。

若散佈謠言 最高罰3萬

警局認為劉女觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可處3日以下拘留或最高3萬元罰鍰，不過，台中地院簡易庭有不同看法，劉女答辯說，當天雨下很大，她要騎機車把小孩載去給媽媽代為照顧，感覺很危險，出門前於臉書見南屯交流道旁淹水照片，她又住在南屯交流道附近，誤認是當天淹水照而撰文轉貼，並非蓄意造謠。

警方與中市府︰尊重裁決

法官認為，台中氣象站雨量顯示，當天中市雨量達119毫米，降雨量確實可觀，劉女擔心豪雨騎機車載小孩出門有危險，才會有上述貼文，又誤認照片是當天拍攝而轉貼，文章與照片都不是劉女憑空捏造虛構的不實謠言，另外，照片與文章雖引起網友討論，但不足以認定已造成聽聞者（社會大眾）畏懼恐慌等負面心理，未達影響公共安寧程度，劉女得知誤用照片，也將照片與貼文刪除，據此裁定不罰。刑警大隊說，尊重地院裁定，不提抗告，此案已確定。新聞局長黃國瑋說，市府尊重司法裁決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法