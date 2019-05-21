偷拍志玲姐姐家居生活 壹週刊民事判賠又被起訴

2019-05-21 15:43

［記者陳恩惠／台北報導］壹週刊去年3月21日以標題「言承旭直搗香閨 林志玲秘密愛巢曝光」作為故事封面出刊，事後林志玲認為，無視她的隱私權，分別提告刑事和民事，士林地檢署日前偵結，將壹週刊邱姓總編兼社長、吳姓副總編輯和撰稿攝影陳姓記者依妨害秘密罪起訴。

同一篇報導，林志玲同樣不滿隱私權遭侵犯，認為陳姓記者竊錄她居家生活情形、撰寫報導，吳姓副總編輯出刊前審核報導，又未要求刪除相關照片，加上邱姓總編兼社長也有責任，提告求償1000萬元，今年3月間士林地院民事庭審理後，認為林志玲雖為具知名度的公眾人物，但享有憲法保障的隱私權，判週刊總編輯等須連帶賠償80萬元，全案可上訴。

起訴指出，壹週刊陳姓攝影組主任兼記者，分別於2017年12月26日和2018年3月11日，前往林志玲位在文山區的住處社區的面山方向斜坡，使用高階攝影器材窺伺並錄製林在住處內走動、關閉窗簾及友人進出等非公開活動，以後製方式完成2張圖片後，交由邱、吳審閱並共同決議於同年3月22日，刊出於壹週刊878期娛樂版封面及第6、7頁，並配合「疑似林志玲女子裹著浴巾關紗門」、「紮著馬尾的林志玲往房間走去，沒多久貌似言承旭的男子也跟上腳步」等2段圖說，該期雜誌販賣達1萬5510本營利。

邱姓總編辯稱，娛樂本封面故事是吳姓副總編輯負責，他未參與編採與審核工作，但檢方卻發現邱某在民事庭審理時，向法官承認，因他需要和發行部討論發行量，吳出刊前將第878期娛樂版封面題目告知，他事先也看過照片。

吳姓副總編輯否認妨害秘密犯行，辯稱並未參與陳姓記者的攝錄行為，卻承認負責娛樂本封面的照片和標題，檢方認為吳對該期週刊內容有審核校對之職權，應該知道報導內容涉及妨害秘密。

陳姓記者則辯稱，拍攝地點在林家面山的小斜坡，是一般車輛可進出路過的道路，他拍的內容是陽台靠紗窗的位置，拍的時候林志玲未拉起窗簾在屋內活動，但他卻向法官承認，網路說林買新房，拍到很像林女的人關玻璃門，又聽說林要結婚的消息，拍到很像林和言的人在屋內互動，當時將稿子照片交給副總編，吳認為可做報導。

但檢察官認為，僅因林志玲是公眾人物，為製作八卦新聞，滿足讀者好奇心，刻意以DV拉近鏡頭拍攝林的居家活動，且陳所拍攝位置與林的住處有數百公尺之遠，林在屋內活動肉眼完全看不見。

檢方說，林在文山區住處位處頂樓，前方視野透空，直接面山，購屋選擇就是基於「隱密性」考量，且大樓周邊無其他建物，可不被窺視，又設置窗簾、門簾，林家有相當隱私，且林的婚事不具公益性、無新聞價值。

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