員警踢館謾罵高市警方處理明快 馬郁雯提2大疑點批竹市警方

高雄市警方明快處理員警怒罵電視主播馬郁雯情事，馬郁雯今在臉書再提兩大疑點批竹市警方粉飾太平。圖為新竹市警察局外觀。（記者洪美秀攝）

2024/04/12 14:44

〔記者洪美秀／新竹報導〕主播馬郁雯在臉書發文指遭網友留言怒罵對21名網友提告，其中包括3名現職員警，馬郁雯今天提到，高雄市前鎮分局員警及新竹市警察局法制科員警都稱帳號遭盜用，但高雄市前鎮分局行政調查後發現該員警坦承是其留言，決定記該員警一大過，高市警方明快處理，反觀竹市警局還在粉飾太平。

對此，新竹市警察局強調，該員4月1日休假當日就近到刑事警察局第九大隊報案其臉書帳號遭盜用，且為期儘速釐清案情，警察局已與刑事警察局共組專案小組積極調查。

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馬郁雯發文提及，昨天在臉書揭露有3位分別任職於新竹市警察局法制科 、高雄市警局前鎮分局前鎮街派出所，以及航警局安全檢查大隊現職員警在網路上對她人身攻擊一事後，高雄市前鎮分局經調查，發現在網路上對她謾罵的曾姓員警交出手機送鑑定後，隨即坦承帳號並未被盜，是本人留言，且曾姓員警為圓帳號被盜的謊，跑去向警局報案更涉及到「偽造文書」，前鎮分局已對曾姓員警記一大過處分。

馬郁雯提到，目前只剩下新竹市警察局依舊毫不作為，更說警察局長邱紹洲不僅沒有啟動行政調查，更選擇「粉飾太平、毫無作為」的處理方式。

馬郁雯提到，她不會這樣就算了，因為「腦殘的破X」這五個字就是新竹市警察局法制科許姓員警的留言，而這五個字也是所有留言之中最難聽的，一般帳號被盜都是拿來詐騙，有人聽過駭客盜帳號是為用來上網罵人？且員警帳號被盜都老神在在，直到被她查證此事後才報案自清，請問這是一般人帳號被盜該有的反應？

她強調，不會再與新竹市警察局糾纏，一切交給司法，讓這位許姓員警向檢察官、法官證明清白，但如果事後證明許姓員警說謊，她會請律師告發新竹市警察局長邱紹洲瀆職罪，並提起相關民事訴訟求償。

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