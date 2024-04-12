脅迫8歲女童自拍打屁屁影片 戀童魔判刑3年半確定

最高法院判張男3年6月刑確定。（資料照）

2024/04/12 15:10

〔記者吳政峰／台北報導〕張姓男子2020年間以暱稱「張翔」、「陳柔」等帳號，在臉書上搭訕一名8歲女童，見其年幼，竟威脅利誘自拍「打屁屁影片」，女童被嚇到，依其指示拍下露出腿、臀、胸等部位的19秒影片，未料張男竟持該影片要脅繼續拍攝，企圖把她當成禁臠。台南高分院更一審依脅迫兒童拍攝猥褻影像罪，判刑3年6月，最高法院日前駁回上訴，判刑確定。

判決指出，張男有「張翔」、「陳柔」兩個臉書帳號，2020年12月16日，在台南住處登入臉書，先以「張翔」搭訕該名8歲女童，互加好友後，張男以「你拍一段自己打屁屁的影片給我看，要光屁屁的喔」、「還是你要什麼我可以買給你」、「任何東西都可以」、「確定什麼都不要？」、「我很想看你的屁屁不行嗎？」等訊息，引誘使女童自拍猥褻影片。

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見女童一再拒絕，張男不死心，改以「陳柔」帳號與女童互加好友，傳送「想不想看我的影片啊」、「那我也要看你的喔！都是女生應該沒關係吧」、「打屁屁影片呀」、「有什麼關係，是看屁屁，又不是看前面」等訊息，惟仍被打槍。

張男不罷休，竟傳送「那我只好跟你媽媽說你喜歡這個（打屁股社團）」、「要重拍一個，看到屁屁1分鐘才算」等恐嚇訊息，脅迫她自拍露屁股影片。年幼的女童心生畏懼，在住處浴室內，以手機自拍大腿、肚子及胸部，把19秒影片傳給張男後，即刪除好友。

張男不滿被刪好友，竟尋連結找到女童母親及姊姊的臉書帳號，截圖後傳給女童，並發送「我要去跟你媽媽說囉」、「給你機會加回來」、「我也會傳給他喔」、「錄一段影片道歉啊，我要看到屁屁」、「你不給我，我要給更多人看哦」等要脅訊息。

女童害怕極了，趕緊跟母、姊求助，雙親得悉後大怒，立刻報警，警方2021年12月5日持搜索票至張男住處執行搜索，扣得電腦與女童的猥褻片，依違反兒少性剝削條例移送法辦。

張男辯稱，從「有什麼關係，是看屁屁，又不是看前面」等訊息就知道，他僅要女童拍攝打屁屁影片，無意要她拍攝裸露胸部或其他私密部位的全裸影像，女童自拍露肚胸等身體部分的影片，已逾越其犯意，不應要他負責。

台南高分院更一審採信張男抗辯，認為女童拍攝裸露胸部、肚子部分，確已逾張男犯意範圍，此部分不應由張男負責。考量張男年僅21歲，已和女童雙親和解並獲得原諒不願追究，若用脅迫兒童拍攝猥褻影像罪的最低本刑七年論處，仍有過苛之嫌，故依刑法第59條減刑至3年6月。

終審最高法院認為台南高分院認事用法無誤，量刑亦屬妥適，並無違背法令或違反比例原則等情事，日前駁回上訴，全案確定。

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