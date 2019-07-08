控週刊報導不實 賴素如求償300萬敗訴定讞

2019-07-08 12:14

〔記者張文川／台北報導〕前北巿議員賴素如2013年3月涉入太極雙星弊案，被控向廠商索賄1500萬元，並已收受100萬元前金，檢方偵查期間，賴素如不滿壹週刊連續3期大幅報導此案，其中諸多不實，侵害她名譽權，提告求償300萬元並登報道歉；一、二審都認定報導並非虛構，判賴素如敗訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

不過，賴素如並非一無所獲，她另案指控壹週刊在2013年4月18日的報導中，指她濫用黨內資源，還在前總統馬英九下鄉時，要求黨部安排她坐在馬英九旁邊，甚至護航廠商收賄，又指她洗錢密帳曝光，在太極雙星弊案爆發後，指使助理將弊案相關資料攜離出境滅證；最高法院2016年11月認定壹週刊報導前未經合理查證，侵害賴的名譽，駁回上訴，判壹傳媒應賠償賴素如60萬元確定。加上此案賴確定敗訴，雙方戰成一勝一敗。

賴素如被控索賄1500萬元、配合在議會質詢時護航業者案，北檢2013年3月底發動搜索約談，賴素如被羈押5個月，同年8月依收受賄賂罪嫌起訴，一審將她判刑10年，2審改判9年，最高法院去年1月發回高院更審中。

至於本件求償案，判決指出，賴素如指控壹週刊在2013年4月間指她涉入太極雙星弊案的報導，內容有諸多報導不實，還刻意以親臨現場般使用渲染、煽動文字描述過程強化她犯罪的印象，報導未經合理查證，使她名譽受損，因此提告向時任壹週刊負責人裴偉、總編輯及撰文記者等4人求償300萬元並要求登報道歉。

法院一審判賴素如敗訴，二審高院審酌賴素如確實因雙子星弊案被檢方依收賄罪嫌起訴，之後一、二審也都判賴有罪，足見報導內容並非虛構，週刊應僅是違反新聞倫理規範，以及對新聞從業人員專業及自律性的期待，難以認定有侵害名譽權，駁回賴的上訴，維持一審見解；最高法院今也認同二審見解，駁回上訴確定。

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