前檢察官林俊佑撂警衝幼兒園 法院判處拘役40日

2019-09-10 12:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕曾任花蓮地檢署檢察官林俊佑懷疑女兒在幼兒園被同學欺負，去年撂兩名員警赴幼兒園訊問小朋友，行徑魯莽，不但被監察院彈劾並移送職務法庭懲處免職，花蓮地方法院今天依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，林俊佑去年6月間懷疑子女在幼兒園遭到同學欺負，質疑園方未妥善處理，21日找來二名刑警前往幼兒園，直接進入二樓教室對在場學童質問，更不滿黃姓園長未能立刻承諾交出教室監視器錄影檔案，竟基於恐嚇危害安全犯意，向黃姓園長恫稱：「你是不是準備來地檢署，準備來進監獄，那沒問題啊」。

法官依據相關證詞及錄音、錄影畫面，認為被告林俊佑言語已表明將使告訴人的自由安全有所不利，而告訴人知悉被告當時身分為職司犯罪追訴檢察官，在不清楚被告日後是否循合法途徑或濫用職權處理此項爭議時，舉凡一般人均可認為上開言論具有加害他人自由濃厚意涵；再結合被告在此之前已於該幼兒園2樓教室內發生質問在場學童情狀後，足認被告上開話語已使告訴人心生畏懼。

法官認為，被告林俊佑於行為時擔任檢察官，負有保障人權、維護社會秩序的義務，其言行舉止均不得損及此等形象，但被告僅憑個人主觀上認定子女遭受欺凌，且告訴人未順從其意提供監視器錄影檔案，即出言恫嚇告訴人使其心生畏懼，且影響人民對司法信賴感，所為實不足取，且事後始終否認犯行，犯後態度不佳，依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金。

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