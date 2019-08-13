男鄰居逼車、扯髮 女駕駛國罵 雙雙送辦

2019-08-13 17:33

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的郭姓女子日前駕車返回新北市三重時，路口準備等左轉燈號時，遭到後方的60歲蔣姓駕駛不斷鳴按喇叭示意前行，郭女遵守燈號迴轉，蔣男心生不滿，跨越雙白線超車後惡意逼車，雙方數度險些發生車禍，最後郭女將車開進社區停車場，這才發現蔣男是鄰居。2人在停車場理論，蔣男還出手攻擊，導致郭女受到輕傷，警方獲報趕抵，依規定受理郭女提出的傷害告訴、蔣男提出的強制、公然侮辱告訴，訊後皆依法函送。

據查證，7日晚間10時許，郭女從重陽橋下三重，準備返回集賢路的住處，但在行經三信、集賢路口時在內側車道等待左轉燈號迴轉，不料後方的蔣姓駕駛不滿郭女不願前行，不斷鳴按喇叭，郭女並未理會，依舊等待燈號亮起才迴轉。

不料此舉卻引發蔣男不滿，違規跨越雙白線超車，隨後以時速10公里的速度惡意逼車，行徑危險，郭女也不滿鳴按喇叭示意，進到住家社區的停車場時才發現2人是鄰居，郭女停車時蔣男下車理論，還意圖強開車門未果，蔣男便隔著車窗痛罵：「要開不開的是怎樣」、「耖你媽的X」，郭女也用國罵反擊。

最後當郭女準備上樓時，蔣男竟從後方扯髮、出手攻擊，導致郭女胸、背有紅腫輕傷，趕緊上樓跟警衛求救報案，警方獲報趕抵釐清，郭女檢附驗傷單對蔣男提出傷害告訴、但警方出示監視器畫面，蔣男卻矢口否認犯行，供稱已經不記得了。

蔣男也不甘示弱，對郭女提出強制、公然侮辱告訴，警方依規定受理，依雙方提告內容偵訊、送辦，並透過行車紀錄器對蔣男開出「未依規定鳴按喇叭」、「跨越雙白線」、「於道路驟然減速」等3張罰單，最高恐挨罰2萬6400元，郭女也因「未依規定鳴按喇叭」吃上罰單，最高恐挨罰600元。

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