超囂張！台中休旅駕駛逼車 還嗆騎士「我在教你行車安全」

2019-07-23 18:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓機車騎士，載著女友返家途中，在南區南門路準備左轉時，可能擋住後面黑色休旅車的方向，對方急煞車逼迫機車，導致機車騎士擦撞，休旅車男性駕駛還嗆聲「我是在教你行車安全」，甚至還告訴林男的女友，「找一個開車的（男朋友）」，警方已接獲林男的舉發，對休旅車的車主，依道路交通管理處罰條例第43條的「危險方式駕車」開罰，可處1萬2000元至2萬4000元罰鍰，還要吊扣車主駕照3個月。

林姓機車騎士在網站Dcard留言說，他於本月19日騎機車行經南門路，往台中市方向，接近自己住處時，騎到中間車道準備左轉，該車道並沒有禁止行駛機車，卻疑因擋住黑色休旅車，該車男駕駛逆向行駛，超車到機車前方，切換車道並急煞車，亦即俗稱的逼車行為，導致機車擦撞汽車，雙方在馬路槓上。

休旅車駕駛氣憤說，機車豈能行駛中間（中間車道）？林男問他是否願意一起到警察局，休旅車駕駛答稱「去警察局幹嘛？我是在教你行車安全」，他還告訴林男的女友，「找一個開車的（男朋友），騎摩托車很危險啦」，之後揚長而去，讓林男與女友看得很傻眼。

林男透過網路向中市警局舉發上述逼車等危險駕駛行徑，他強調，「遇到傳說中的四輪嘴臉」，他揶揄說，車主會收到罰單，「這筆學費應該夠他重考一次汽車駕照了，並得到新知識，機車是可以騎在沒寫禁行機車的快車道上的，希望他會喜歡」。

中市警局三分局正義派出所說，此案已經告發，依道路交通管理處罰條例第43條「危險方式駕車」開罰，可處1萬2000元至2萬4000元罰鍰，再吊扣車主駕照3個月。

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