家長注意！台中科博館驚傳偷拍狼鎖定落單女童 藍衣男涉嫌重大

科博館生命科學廳驚傳偷拍狼，落單女童驚喊「有色狼」，藍衣男逃逸。（科博館提供攝）

2024/07/15 13:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕人氣展場國立自然科學博物館驚傳有偷拍狼！2名國小女童日前在沒有大人陪同下自行參觀展場，一名穿著藍衣的男子，假藉撿東西蹲下靠近女童，女童事後驚覺被偷拍，大喊有色狼，男子隨即往外狂奔，雖然館方人員有協助追人，仍讓男子逃逸，館方已協助報警，後續會再加強巡視展場，並留意單獨看展幼兒動態。

科博館指出，事件發生在7月11日下午1點20左右，12歲姊姊帶著11歲妹妹到科博館自行參觀，女童在展場生命科學廳2樓附近「你的獨特轉盤」參觀時，有一名年約40-50歲、身著藍色POLO衫上衣、卡其短褲、戴深膚色口罩的男子，靠近女童假裝蹲下來撿東西，並說對不起，男子離開後，女童驚覺似乎被偷拍，後來又在館內的麥當勞看到這名男子，一看男子手機內就是自己的照片，當場大聲放哭喊「有色狼」，男子驚慌下往生命科學廳門口跑出。

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館方指出，當時戶外下大雨，驗票台勞務承攬人員聽到有人在追男子，也跟著追出去，但在生命科學大廳跌倒，右膝擦傷和左腰拉傷；另館內書屋店員也隨即追出去，但只看到男子從草地往機車停車位跳下隨即消失。

館方指出，勞務承攬人員隨即帶2位女童到綜合服務中心回報此事，館方立即報警，並協助通知家屬，約在1點35分左右台中市警局第二分局文正派出所3名員警到館，確認事發地點，後續本館配合警方協助調查。

科博館指出，未來會在每日開館前晨會宣達，務必主動積極巡視展場狀況，並隨時提高警覺以防範展場發生不當安全事件，若展場發現幼兒單獨行動，服務人員主動關切注意行蹤，並巡視有否家長在場，並適時提醒家長，以避免意外發生風險，若展場發生不當行為事件時，應隨即通報組室主任並轉知相關組室，迅速啟動權責法令與機制處理後續事項。

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