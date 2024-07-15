警政委員林國清將接任南市警局長 下午拜會黃偉哲

台南市警局長廖宗山（右1）明天屆齡退休，外傳警政委員林國清（左１）將接任台南市警局局長一職，他今天下午拜會市長黃偉哲。（記者王姝琇攝）

2024/07/15 14:14

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市警局長廖宗山即將在明（16）日屆齡退休，接任人選成為各界關注焦點。據悉將由現任警政署警政委員林國清接任，預計明下午正式對外公布。台南市政府低調未正面回應，僅表示一切以正式人事命令公布為準，但林國清今天下午前往拜會台南市長黃偉哲，間接證實此一人事消息。

林國清今天下午約1點半出現在台南市政府拜會黃偉哲；面對媒體詢問林士傑槍擊案一事，林國清僅點頭頻說：「謝謝。」黃偉哲則表示，一切以內政部警政署的正式人事命令公布為準。

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新任台南市警局長人選傳出可能人選包括警政署主秘李政曉及警政委員張樹德、林國清，由於日前發生震驚全國的南市區漁會理事長林士傑槍殺案，市警局長人選不僅備受關注，更肩負儘速破案的壓力，據知情人士透露，目前幾乎底定就是由林國清接任；市府對此未正面回應，但也沒有否認，僅表示靜待人事命令正式公布。

現年58歲的林國清，為警大54期行政系畢業、政大行政管理研究所碩士，曾任台南市政府警察局人事室主任、保安警察大隊長、玉井警分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊長、苗栗縣警局長等等，目前是警政署警政委員。

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