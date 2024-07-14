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惡狼膠帶封口襲胸幼女 事後中風失能仍遭重判3年4月

惡狼膠帶封口襲胸幼女，事後中風失能仍遭重判。情境照。（資料照）

惡狼膠帶封口襲胸幼女，事後中風失能仍遭重判。情境照。（資料照）

2024/07/14 16:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女童小美（化名）2年前遭上門找姐姐的陳男強行抱上床脫衣襲胸，小美尖叫抵抗，竟遭膠帶封口，直到去年小美才向輔導老師透露這件往事，學校立即依法通報，新竹地院發現事後陳男中風失業，仍依強制猥褻幼女罪判刑3年4月。

法官調查，陳男與小美姐姐熟識，110年7月小美母親外出之際，陳男見未滿14歲的小美回到自己房間，竟尾隨進入，從背後強行抱住小美到床上，並跨坐在其腹部，強脫小美內衣，並伸手襲胸。

小美不斷掙扎呼叫，陳男竟以膠帶貼住小美嘴巴，再繼續揉捏胸部，整件事一直塵封在小美心裡，不願對人提起，直到去年小美在學校接受輔導老師訪談時，才吐露心事，經學校依法通報，檢警介入偵辦。

儘管陳男矢口否認，法官查出當時小美曾告訴母親「叔叔是變態」，等於是即時反映給母親知道，而母親也為保護女兒，事後也不讓陳男進門，可見小美指控應為真實。

法官調查，陳男身為長輩，不思保護幼女，竟為滿足一己性慾罔顧人倫，以強暴手段猥褻得逞，造成被害人心理難以抹滅陰影，惡性重大，且案發後中風，行動與言語能力減弱，事後因病無業，需靠姐姐照顧，最後依強制猥褻幼女罪判刑3年4月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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