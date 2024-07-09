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看看是否登大人 叔公幫2童「驗鳥」下場曝

叔公幫2男童「驗鳥」，彰化地院依強制猥褻罪判刑。（資料照）

叔公幫2男童「驗鳥」，彰化地院依強制猥褻罪判刑。（資料照）

2024/07/09 23:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名6旬男子為2名男童的叔公，日前他基於好玩，竟對2名男童生殖器各撫摸1次，檢驗是否正常「登大人」，男童家長得知氣得提告。彰化地院審理，依強制猥褻罪各處1年8月徒刑，應執行有期徒刑2年。

判決書指出，被害2名男童為兄弟關係，一家人跟叔公住在同一屋簷下，有時父母忙於工作，就由已經退休在家的叔公，送兩兄弟去上學，去年9月9日早上7點，叔公準備騎機車載2名男童到學校，出門前突然徒手觸摸2童生殖器一次，騎到學校途中，又伸手觸摸2童生殖器，事後男童告知家長不舒服，而爆發該案。

審理時，男童的叔公坦承犯案，並辯稱觸摸男童生殖器只是覺得好玩等語。法官認為，叔公明知2童未滿14歲，心理、生理均未發育成熟，卻見兩人年幼可欺，伸手對其生殖器進行猥褻，恐影響2童未來身心健康與人格發展甚鉅，亦可能損及日後對人的信任，犯罪情節嚴重，且迄今未與男童及男童家長和解，同時依法，成年人故意對兒童及少年犯罪者，可加重其刑二分之一。

不過法官審酌，男童的叔公犯案時未對2男童施以暴力，亦未造成2童身體傷害，且2童表示願意原諒叔公，審酌被告犯後始終坦承犯案，犯後尚知悔悟，同時目前仍與被害2童同住，也未再發生相同情事，全案依違反強制猥褻罪，共2罪，各處1年8月徒刑，應執行2年。

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