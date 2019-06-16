直擊！警飛車追拒檢違停車 逼停後大外割壓制、拳打腳踢

2019-06-16 13:27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕昨天晚上11點半左右，桃園市保大警方在中壢區發現，一輛載有3人的自小客車在紅線上違停，由於該自小客車攔查不停，與警方展開飛車追逐，保大警方在中原橋將車攔下後，其中一名員警疑不滿自小客車不配合，下車後，對自小客車上的2名男子使出「強制力」，畫面全被在高樓的民眾錄下上傳，引發民眾兩派意見，一方支持警方強勢執法，另一方則有人質疑警方行徑粗暴，是否執法過當？

對此，桃園市警察局保安警察大隊中隊長鄧津貴強調，此為「逮捕」行為，他表示，昨天保大警方在中壢區執行「防制街頭暴力、加強攔查可疑人、車」巡邏勤務，員警在振興街見這輛自小客車乘坐3人，並在紅線違停，準備上前勸導查察，不料該車拒絕查察，還突然倒車後加速逃逸，差點撞擊其他用路人，相當危險，於是員警趕緊通報線上警網攔截圍捕。

鄧津貴說，隨後保大員警在中壢區中山東路一段，往火車站方向的中原路橋上將該車攔截後，該車駕駛仍拒絕停車，警方為了顧及用路人及執勤同仁安全，即用「強制力」讓駕駛下車，過程中由於該駕駛仍抗拒，導致員警右手擦傷，該駕駛是等到其他員警上前支援後，才配合查察，隨後警方當場於車內查獲違禁物品，將車上3人帶案偵辦。

據影片可見，一名員警先將駕駛座的男子從車上拉下後，使出大外割將男子壓制在地，隨後另一名員警趕上，只見該員警因奔跑速度過快，還不小心撞飛自己的同事，接著該名員警用手連打駕駛背部多下後，轉往自小客後座。

畫面可見，該名員警先是打開自小客車後座左側門，往車內踹了幾下後，大喊數聲「下來！」接著將坐在後座的男子拉下車，要求他趴在地上「趴下！我叫你趴下！」員警使出「強制力」讓男子趴下後，疑似拿出警棍重打男子屁股多下，引發民眾質疑「不懂為什麼趴下了，還要被打屁股⋯⋯」至於一名坐在副駕駛座的女子，則是嚇得趕緊下車蹲下，相當配合。

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