屁孩逼車叫囂 當警面蛇行落跑

2019-07-28

〔記者王宣晴／新北報導〕警方暑假期間啟動青春專案，針對青少年易聚集夜遊熱點，編排防制危險駕駛勤務，但新北市三重地區仍出現騎士對小黃逼車、叫囂，無視警方蛇行逃逸，行徑囂張，警方開罰後讓騎士先行離開，直到惡意逼車畫面曝光，才連忙通知3名騎士到案，依妨害公眾往來安全罪嫌送辦。

運將不滿警只開罰單未送辦

本月25日凌晨2時許，張姓運將載一名女乘客行經新北市三重環河北路時，前方出現3輛一路蛇行的機車，張姓運將試圖超車失敗，便按鳴喇叭示警，卻引發騎士逼車。

張姓運將停等紅燈時，其中一輛機車甚至逆向折返，敲打車窗狂飆國罵，還責怪運將超車時險些撞到友人，兇惡行徑嚇哭女乘客，張男連忙報警，巡邏警車攔下其中兩輛機車，叫囂的機車騎士竟蛇行經過警車旁逃逸，最後才被其他警力攔下。

警方檢視行車紀錄器畫面，針對未戴安全帽、危險駕駛等開出3張罰單，便讓騎士離開。事後，張姓運將不滿警方處理方式，向媒體投訴，並指控警方接獲檢舉後竟回覆他：「暑假了，這種不要理他們就好！」讓他質疑民眾該如何自保。

惡意逼車曝光 3嫌才被送辦

三重警分局回應，張姓運將並未針對妨害自由提告，警方事後再檢視行車紀錄器，發現騎士行徑涉犯刑法「妨害公眾往來安全罪」，前夜再度通知3名涉案騎士到案送辦；面對司機指控員警回應消極，警方表示，可能是員警為安撫司機情緒，才引發誤會。

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