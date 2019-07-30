後方車閃大燈害眼睛痛？ 男竟雪隧煞停攔車怒譙3字經

2019-07-30 17:52

［記者張議晨／宜蘭報導］吳姓男子今天清晨從雪山隧道往宜蘭方向行駛，途中卻被前方小轎車「逼車」，對方還持手機下車錄影，吳男親友事後將整個過程貼上臉書，網友痛批逼車駕駛「當自家停車場？」、「趕快檢舉他」；逼車駕駛則供稱是吳男一直閃大燈，他眼睛痛才會停車。警方強調，已請雙方當事人到案說明，最重可依法處2萬4000元罰鍰，並吊銷駕照3個月。

吳男指出，他一路維持80公里時速，行經雪隧18.6公里處時，因前方轎車車速較慢，他好心閃黃燈提醒加速，沒想到對方卻刻意放慢速度，逼他將車停靠在內側車道。

逼車駕駛下車後，怒持手機對吳男拍照，隨後大罵「X你娘」，吳男聞訊反擊，「你說什麼？絕對告到底、趕快報警、你不要走、我馬上報警，雙方在雪隧車道僵持近1分鐘才駛離。

吳男說，事發當時他後方還有6部車輛，對方惡意煞停，害他差點被後方轎車撞上，整座隧道充滿尖銳喇叭聲，所幸後方車輛反應快速，立即往右側切換車道，才避免造成追撞。

吳男說，他開雪隧很多次，第一次碰到這麼扯的狀況，整個過程他完全不敢下車，就怕發生意外。

吳男疑似受到驚嚇，心情無法平復，今天上午到醫院掛急診，住院檢查身體狀況。他說，當時他只是好心閃黃燈提醒加速，沒想到卻碰到不理性的人，「以後開雪隧都會怕怕的」。

吳男親友將整個過程貼上臉書社團「宜蘭知識+」，網友見狀認為前方轎車駕駛「太扯」、「趕快報警處理」、「傻眼超危險」警方獲報後，依據影片內容聯繫前方轎車車主，對方指出，他一路用95公里時速行駛，卻被後方車沿途逼車及閃大燈，造成他眼睛刺痛才會停下。

警方強調，依據「道路交通處罰條例」第43條第1項第4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元至2萬4000元以下罰鍰，並須吊扣該汽車牌照3個月，現已通知雙方當事人到案說明。

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