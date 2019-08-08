女警髮長過肩的女警必須梳髮髻！苗縣警局長新規定惹怨

2019-08-08 10:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警局長翁群能上月22日剛上任，臉書社團「靠北警察」PO文投訴，翁群能新官上任三把火，第一把火莫名其妙的直接燒到女警身上，要求髮長過肩的女警必須梳髮髻，質疑根本是本末倒置！

苗栗縣警局副局長陳明宏回應，這項要求是局長翁群能基於關心女警執勤安全，因此特別提醒執行攻勢勤務、路、臨檢勤務時，請女警將馬尾收於勤務帽內，避免因馬尾外露有潛在不可預期的危險。

有員警在「靠北警察」PO文，指局長翁群能認為綁馬尾不安全，這說法早遭大家破解不說，試問女警出勤騎乘機車，但髮髻將使女警戴安全帽時，安全帽無法到位的問題不是更嚴重？更別提穿脫安全帽後，髮髻早已散亂無比！髮髻梳理又費時，披頭散髮又蓬頭垢面真的是警察職場上大家樂見的嗎？

PO文員警投訴，身為女警，女警並不會不注重勤間安危，是沒有看過競技女運動員嗎？她們是馬尾還是髮髻？相對的他們更需要合理的身體自主權，因為尚未發生的危害，女警曝露在常態的危險環境中（騎乘機車時，髮髻使安全帽無法發揮妥當的保護作用），根本本末倒置！

陳明宏指出，由於這項命令傳達時部分女警誤會禁止綁馬尾或要梳髮髻，只要在不影響執勤效率、安全、整潔形下，縣警局對女警的髮式尊重其自主權。

陳明宏說，翁局長上任後，相當注重員警執勤安全，甚至要求添購相關設備，並請幹部適度提醒督促，執勤時應有敵情意識，以防患於未然。對於此案因分局等單位傳訊出現落差，將立即加強詳實說明讓員警理解。

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