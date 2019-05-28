醫師男友被搶走 前女警怒剪情敵兩樣東西....

2019-05-28 13:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任職女警，之後轉任醫院助理的林姓女子，原與黃姓醫師是情侶，黃男卻移情別戀，去年1月她打電話給黃男，哭著要求黃男陪她吃飯，黃男卻狠心說，「我正在跟女朋友吃飯」，還掛林女的電話。不料，黃男返回租屋處，卻見曾女的鞋子、油畫，全被林女「碎屍萬段」，曾女怒告毀損罪，台中地院一審判拘役25日，可易科罰金，曾女又上訴二審，指林女曾任女警，「明知故犯，惡性顯然較重」，應加重量刑，不過，台中高分院不但沒加重量刑，反而力促雙方和解，林女賠償31萬元，二審維持原判，但宣告緩刑2年，全案確定。

判決書指出，林女與黃男有感情糾葛，林女手上有黃男租屋處鑰匙，去年1月17日下午，兩人在黃男租屋處吵架，2個多小時後，林女打電話給黃男，哭著要求黃男陪她共進晚餐，黃男卻狠下心說「不要」，他正在跟女友吃飯，林女不死心，一再撥打電話，還威脅說「你再不回來，我要把你家拆掉」，黃男還是不願陪林女用餐，不料，返回租屋處時，卻見曾姓女朋友的鞋子與油畫兩幅，都被林女持利剪剪碎。

曾女氣得控告林女毀損罪，黃男居間協調和解，曾女就是堅持提告，林女的辯護律師說，林女與黃男原是同居情侶，黃男劈腿與曾女交往，但林女卻不知道鞋子跟油畫是曾女的，林女認為鞋子是黃男要送給曾女的禮物，且曾女也尚未與黃男同居，曾女對鞋子與油畫，都沒有管領力，因此，曾女沒有告訴權。

不過，黃男卻說，他當時獨居，曾女可以自由進出租屋處，他心想未來可能與曾女同居，遂向曾女借油畫裝飾租屋處，台中地院一審認為，曾女對鞋子與油畫有使用監督權限，也就具有告訴權，依毀損罪判處林女拘役25日，可易科罰金2萬5000元。

不料，曾女不願善罷甘休，透過台中地檢署上訴，指林女曾任職女警，守法與法治觀念高於一般人，「明知故犯，惡性顯然較重，量刑應比一般人重」，台中高分院卻認為，案發時林女已非警察，而是醫院的助理，去年底離職，目前就讀研究所，待業而無收入，一審判決並無不當，法官希望雙方和解，林女也坦承破壞曾女的鞋子與油畫，願賠償31萬元達成和解，二審據此宣告林女緩刑2年，全案判決確定。

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