日客手機掉計程車上 女警神推測找到失主

2019-06-12 09:44

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名楊姓計程車司機昨日晚間8時許，整理後座時，發現一支手機，猜想應該是日本旅客遺落，送到警所請警方協助。女警王薇媛依下車地點推敲出機主居住的旅館，成功找到失主。日籍旅客濱西在友人的陪同下，深夜帶著護照前往派出所領取。王員比對無誤後，將手機發還。失主感謝警方及運將協助，開心離去。

楊男到長安派出所向值班的女警王薇媛表示，回家前載到的客人是一名日籍旅客，在台北火車站附近下車，回家整理後座時，發現有一支手機，一開裡面顯示的是日文系統，不知道怎麼聯繫到人，只好先送到派出所請警察幫忙。

王員推測失主在火車站附近下車，推測他可能住在天成飯店，便打電話過去詢問，請飯店人員詢問日籍旅客是否有人遺失手機；隔沒多久，就接到飯店人員回電表示，有一名日籍房客確實遺失手機，已請他前往派出所領取。

日籍旅客濱西昨日深夜在友人的陪同下，趕到長安派出所，出示自己的護照，並在手機內輸入密碼解鎖，證明自己就是機主，警方也當場將手機發還。

濱西先生向警方表示，手機內有這幾天來台旅遊拍攝的珍貴照片，還有台灣友人的通訊資料，這幾天的自助旅遊，都是靠著手機的導引去每個景點玩，若是找不回手機，不僅來台旅遊的美好將無從追憶，少了手機的導航協助，將不知該怎麼踏出旅店的大門了，非常感謝撿到手機的運將大哥，以及聰明的女警幫忙。

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