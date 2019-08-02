律師聲請合議庭迴避 周泓旭庭外談「基本人權」

2019-08-02 15:53

〔記者溫于德／台北報導〕共諜周泓旭被控依國台辦指示，吸收新黨青年軍成員王炳忠、侯漢廷等人，運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」發展組織，被依違反國家安全法罪嫌追加起訴。台北地院今天再度開庭，周的律師劉繼蔚高分貝強調檢方濫行出證、合議庭立場偏頗，聲請合議庭迴避本案；受命法官李佳靜不慍不火地表示：「法院再做分案處理。」

周泓旭庭後說，他每天寫字、畫畫，然而，依目前法令他不能工作，但依他現在年輕年紀，實質上工作生存權是基本人權，整個程序卻侵犯到他基本人權，導致沒有辦法工作、沒有收入。

稍早開庭時，檢察官本來要撥放影片，但因周泓旭律師劉繼蔚異議而停止，法官李佳靜隨後裁定繼續播放；周在影片中向同桌王炳忠、侯漢廷與林明正表示：「幹部是幹出來的...馬克思主義...」等語。劉見影片撥放完畢仍強調，檢方不能在準備程序庭就肆無忌憚出示證據內容。

檢方認為，出證時播放影片物證於法有據，否認指控。但劉繼蔚指出，法官諭知檢方繼續出證於法不合，且合議庭立場偏頗，因此聲明異議並聲請停止訴訟。

法官李佳靜庭末諭知，關於劉繼蔚聲請部分，待合議庭做出裁定，全案候核辦。

周泓旭庭後面對媒體關心如何應付在台花費？周生氣地說，以前還可以用銀聯卡提款，今年過完年後，台灣某些部門出於特別關心，讓他的銀聯卡全遭停用，現階段已無法從銀聯卡領到台幣，只能從家裡得到一些接濟。

周泓旭最後盼一切「鬧劇」盡快結束，強調如律師劉繼蔚在庭上所說，如果沒有程序正義，就沒有實質正義，檢方在沒有爭執證據能力前，就把證據公布出來，於法不合，而且就他了解，本案其他3位被告在審理過程中，並未受到如此待遇，質疑是否中國人與台灣人的人權不一樣？

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