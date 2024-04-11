休旅車疑未依規定停讓、機車未注意前方 街口碰撞2人傷

休旅車疑未依規定路口停讓，碰撞機車2人受傷送醫救治。（民眾提供）

2024/04/11 13:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區中庸街與台安街口，今天上午10點41分發生汽機車碰撞車禍，56歲李女駕駛休旅車與機車碰撞，75歲袁姓騎士及後座乘客林女（70歲）受傷送醫，幸無大礙，雙方酒測值0，肇事原因待調查、釐清。

三民一分局今天上午接獲報案，三民區中庸街與台安街口發生車禍，轄區三民所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

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據瞭解，李女駕駛休旅車沿台安街西往東方向直行，行經上揭無號誌路口時，袁男（75歲）駕駛機車搭載乘客林女（70歲）沿中庸街北向南直行，雙方發生碰撞，造成袁男及林女四肢輕微擦挫傷，無生命危險，送往聯合醫院包紮救護。

警方表示，雙方駕駛酒測值均為0mg/l，初步肇因研判疑為李女行經無號誌路口設有「停」標字，疑未依規定停讓，袁男行經該處未注意車前狀況，詳細肇因尚待交通大隊進一步審查分析。

警方呼籲用路人行經無號誌路口應依標誌標線停車或減速慢行，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況，切勿貿然通過，以確保他人與自身用路安全，避免發生交通事故事件。

休旅車疑未依規定路口停讓，碰撞機車2人受傷送醫救治。（民眾提供）

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