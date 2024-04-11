花蓮強震》建教生遭落石擊中命危 黃大煒等藝人捐款祈福盼渡過難關

花蓮晶英酒店建教實習高三生黃家安，搭交通車上班途中遭落石砸車壓到雙腿，學校以及藝人黃大煒、Vicky 、Paul、劉奕兒、趙杰等人今親自到黃家安家中慰問家屬。（記者王錦義攝）

2024/04/11 13:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403花蓮強震，花蓮晶英酒店建教實習高三生黃家安，搭交通車上班途中遭落石砸車壓到雙腿，後來順利獲救但傷勢嚴重目前仍在搶救中，全校師生發起醫療募捐及折紙鶴為他集氣祈福，藝人黃大煒、Vicky 、Paul、劉奕兒、趙杰今天親自到黃家安家中慰問家屬並捐款。

藝人黃大煒、Vicky 、Paul、劉奕兒、趙杰親自到黃家安家中慰問家屬，劉奕兒一度落淚，黃大煒則送上擁抱，藝人總共捐款6萬元希望能幫助黃家安度過難關。黃家安阿姨一見到大家就痛哭感謝，也希望外界可以幫家安祈福，希望他可以渡過難關。

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黃家安的阿嬤說，家安是個很孝順的孩子，很想念他，希望他可以平安回來。出身單親家庭的黃家安相當孝順，上騰工商訓輔組長黃健豪也帶來師生摺的上千隻紙鶴幫家安祈福。

黃健豪說，家安是開朗活潑的孩子，是同學的開心果，3月27日才一起拍畢業照，發生這種事同學都無法接受，學校也會幫同學心理輔導，希望家安傷勢可以好轉。

花蓮縣上騰高級工商職業學校長、副校長兼建教主任游恩郎及導師9日到醫院關懷探視。游恩郎說，黃家安的爸爸過世，他與哥哥跟阿嬤、阿姨住，家境清寒，所以高三參加建教實習可以幫助家中經濟；孩子非常孝順並沒有選擇住宿在酒店，而是通勤可以照顧家人。對於家安的狀況，學校師生主動幫忙黃家。

花蓮晶英酒店建教實習高三生黃家安，搭交通車上班途中遭落石砸車壓到雙腿，學校以及藝人黃大煒（右一）、Vicky 、Paul、劉奕兒、趙杰等人今親自到黃家安家中慰問家屬。（記者王錦義攝）

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