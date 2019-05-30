共諜周泓旭案 檢察官播影片舉證

2019-05-30

〔記者張文川／台北報導〕中國籍男子周泓旭被控依照國台辦指示，吸收新黨青年軍成員王炳忠、侯漢廷等人，運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」發展組織，台北地檢署上月依違反國家安全法罪嫌追加起訴周泓旭；台北地院昨首度開庭，檢察官當庭播放三段周泓旭與王炳忠等人開會的短片證據，影片中王炳忠慷慨陳詞：「習主席不容台獨分裂國家…」。

檢察官原本要播放四段影片，但因周的律師劉繼蔚異議而停止，未播第四段周泓旭說話內容。已播影片包括王炳忠說「習主席不容台獨分裂國家」、侯漢廷簡報台獨分類及林明正說要抗議台灣民政府。

劉繼蔚主張周泓旭和律師們都沒看過影片，證據能力尚未釐清。檢方回應，出證時播放影片物證於法有據，且偵查期間周和律師不願看影片，擔心周泓旭沒看到證據，才當庭播放。

檢、辯為了是否播放爭執約兩小時，終因周方堅稱沒看過影片，程序無法進行，法官改定六月十四日再開庭，並要求律師與周務必先閱卷看完所有影片和文書證據。

周泓旭因發展組織未遂案，已被判刑一年二月並服刑期滿，但因此案仍被限制住居與出境，他庭訊後表示，他只是參加合法聚會，不是不可告人的非法活動。

同案被告王炳忠說，影片是在新黨辦公室舉辦討論時政的讀書會，並非「四人小組密會」，他的發言是在探討習近平為何從「反對台獨」轉變成「反對任何形式的分裂」。

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