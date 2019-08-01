連警察都會迷路 42年「神隱警所」成為傳說

2019-08-01 00:16

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局的實踐派出所，基層警員常私下稱是「神隱」派出所，因為該警所藏身在小巷邊，早期在通訊不發達時，連自己人去警所都會迷路，該所屹立42年由於廳舍老舊狹小，最重要的是因為藏得太隱密，因此決定將警所從小巷換到大路邊，新警所廳舍落成，市長黃偉哲、市議員與局長周幼偉來主持典禮，讓「神隱」警所成為傳說。

實踐派出所在1977年成立，轄區大多是眷村，改建後國宅林立，附近還有台南少見的眷村口味，該所轄區較為單純，是五分局的「所長試金石」，有很多巡官初任所長大多在實踐所。

在智慧型手機還不發達前，實踐所是許多官警口中的「神隱警所」，有警員回憶說，10多年前剛到分局報到，一次要去實踐所，結果還迷路，舊的實踐所在路幅狹窄的大武街上，警所招牌不明顯，要是警車沒有停在外頭，還常常會走過頭。

舊實踐所有三層樓其中一層是頂樓加蓋，由於建立時間早，所內還有木框玻璃窗、後方還有一處更隱密的老舊警察宿舍，警所歷經42年，廳舍已經相當老舊，空間也不夠使用，因此在前年就提出另覓地點重建的計畫，今年斥資6000多萬重建完成。

昨日新警所落成，整間警所移到北門路上，可容納40名警員使用，並將原設於公園派出所二樓之交通分隊遷至實踐派出所一樓，基層警員說，以後再也不怕找不到實踐所。

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