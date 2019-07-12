啪啪啪完要求匯2千 女竟反告迷姦結果是…

2019-07-12 21:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小萍（化名）指控，經友人介紹借宿男子阿德（化名）家中，阿德卻趁她洗澡時，在白開水裡放安眠藥，她喝完陷入昏沉，阿德還強逼她吸食安非他命，見她全身癱軟無力反抗性侵，涉犯加重強制性交、強暴使人施用二級毒品罪嫌，阿德則稱兩人是性交易並通過測謊，新北地檢署認為，無法憑小萍單一指述認定阿德犯行，今將阿德不起訴。

小萍說，去年9月4日，阿德透過另名男姓友人得知，她有借宿他人家的需求，主動表示可供她留宿過夜，但凌晨1時許，她一到阿德位於新北市中和區的住處後，阿德就催她去洗澡，未料洗完澡出來後，阿德就要她喝下摻有安眠藥的白開水，還強行將安非他命吸食器，插入她的鼻孔逼她吸食，見她因此意識不清，開始強脫她衣褲，趁機對她霸王硬上弓，性侵得逞。

庭訊時，阿德坦承當天兩人有嘿咻，是男姓友人介紹小萍來跟他性交易，他有匯款2千元給對方，毒品是小萍自己帶來的，否認有在水裡下藥。

小萍說，當天雖有呼救，還叫的很大聲，但都沒人來救她，她只好跟阿德耗時間，直到友人來接她，但來接她的朋友跟她有誤會，自己也不知道對方本名，這件事除了這個朋友，沒有再告訴其他人。

男性友人則證稱，確實聯絡小萍到阿德家過夜，還要對方匯款2千元給他，但否認有媒介性交易，檢方認為，小萍對案發過程描述詳盡，當時是否神智不清已有疑義，且也無法排除小萍與阿德是性交易的可能性，加上阿德通過測謊，檢方因此認定阿德罪嫌不足不起訴。

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