前最高行院長林奇福遭監院指不當接觸翁茂鍾 訴請國賠600萬敗訴

前最高行政法院院長林奇福不滿監院指他與翁茂鍾有不當接觸，求償600萬元並要求回復他的名譽，遭北院判決敗訴。（資料照）

2024/04/09 10:51

〔記者溫于德／台北報導〕前最高行政法院院長林奇福，認為監察院4年前透過調查報告、新聞稿指他涉嫌與佳和集團前董事長翁茂鍾不當接觸，與事實不符，且經媒體大肆報導嚴重妨害他的名譽，決定訴請國賠600萬元並回復他的名譽。台北地院認為監院是依法公法執行職，沒有不法侵害林的名譽權，決定判林敗訴；可上訴。

監院2020年9月9日發布新聞稿指，翁茂鍾與百利銀行相關案件中，有關確認本票債權不存在的民事訴訟的第三審訴訟期間，據翁的記事本記載疑似透過石木欽等人告知本案分案訊息後，翁當日立即拜訪曾任最高行政法院院長林奇福，他是本案承審庭長，林奇福庭長竟並未迴避，還數度與翁茂鍾碰面，足見翁茂鍾在司法界人脈雄厚，一般訴訟當是人豈能有機會私下見到承審法官或庭長。

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然林奇福主張，監院調查報告不實，並經公布於網站對外披露，又發布不實新聞稿，再經媒體大肆報導，導致競競業業在司法界服務40餘年的他，非但名譽毀於一旦，也嚴重戕害司法公信力，也害他日夜寢食難安、身感痛苦。

林奇福決定依刑事補償法第6條第1項規定訴請國賠，並考量監院實際加害情形以及對他的名譽影響重大等，以每日最高的5千元折算1日，向監院求償共1200天的精神慰撫金共600萬元，同時要求監院須於自由時報等5家媒體的頭版刊登本件判決，並將新聞稿內容整段刪除。

監院解釋，發布新聞稿並對外公布調查報告，是根據監察法所為，並非以損害林奇福的名譽為目的，尤其調查報告主要是針對石木欽而非林奇福；再者，調查報告與新聞稿是出於維繫官箴、司法廉潔形象的重大公益目的，是公務員職務上的報告，屬阻卻違法，故請北院判林奇福敗訴。

北院說明，監院的調查報告與新聞稿，旨在說明翁茂鍾在司法界的人脈雄厚，至於有關過去最高法院保密分案制度實際運作情形，尚非外部機關的監院所能掌握明瞭，也非調查重點，故難認監院有何未盡合理查之處，且監院是正當行使公權力而做出報告，並無過故意或過失不法侵害林奇福的名譽，故判林奇福敗訴。

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