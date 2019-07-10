又17名未成年少女受害！「彰化李宗瑞」再添14年徒刑

2019-07-10 14:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕涉嫌性侵多名未年少女的「彰化李宗瑞」吳秉諺，遭彰化地檢署檢察官莊珂惠三度聲押，都獲彰化法院裁定交保，上演司法界首見的「院檢霹靂火」，去年5月一審判決，重判22年徒刑，檢方追查再發現仍有17名未成年受害，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴進行第二波起訴，並追加求刑30年。彰化地院判決出爐，應執行14年。全案可上訴。

去年2月吳秉諺（31歲）因涉案情結重大遭起訴，檢察官莊珂惠向彰化地院法官聲請續押，當庭法官陳彥志認為無羈押必要，裁定3萬元交保，莊珂惠氣得大嗆「你是不是中午沒吃飯，腦袋不清楚？」陳認為莊檢侮辱公署，要求法警當庭逮捕，引發喧騰一時的院檢大戰，去年5月該案一審判決，重判吳男22年。

判決內容指出，擔任貨車司機的吳秉諺，於2014年～2017年間，經常偽裝女網友林佳佳」、「陳薇婷」，在臉書「闆闆找代言」等打工類社團，發佈「徵求MD（模特兒）」貼文，並於留言區尋找年幼、貌美留言者，再趁機私訊，佯稱代言內衣褲、豐胸、私處保養品不需PO文還可以抽獎金、自拍神器TR50、手機等，引誘數十名少女傳送胸部、全身、下半身裸露照片，或誘騙被害人視訊聊天，全裸或自慰供他觀賞，被害少女多達17人。

吳男還把少女裸照等猥褻影片上傳至限制級臉書社團5278供人觀看，甚至起色心，要求與其中1名少女援交，但遭拒，另有名少女發現吳男行為有異，不再理提供猥褻行為影片，竟遭吳男恐嚇「你想讓大家欣賞你的身體嗎？」

吳男坦承起色心，為滿足自己色慾而犯行。法官審理，吳男為滿足一己私慾，竟利用未滿18歲少年年幼識淺，判斷力、自我保護能力未臻成熟，欠缺性隱私自主決定意思，以詐術使被害人製造猥褻影像，上傳網路供人瀏覽，還對被害人恐嚇、引誘性交易，造成被害人身心重創，手段實屬惡劣，依兒童及青少年性交易防制條例、兒童及青少年性剝削防制條例、散播猥褻物品、恐嚇等罪，判處應執行14年徒刑。

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