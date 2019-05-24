體內驗出催情藥 她控男大生迷姦卻告不成

2019-05-24 23:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名在外求學的男大生被租屋社區物業管理秘書指控，在她喝的奶茶與礦泉水裡下藥，待她出現幻覺、意識不清，再乘機性侵，新北地檢署調查發現，秘書體內雖驗出用於抗暈車貼片的東莨菪鹼，其亦被非法作為催情藥物使用，但因飲料未扣案，無法送交鑑定，加上兩人先前曾互傳曖昧訊息，秘書下體也未驗出男大生DNA，因此今予男大生不起訴處分。

秘書指控，去年6月晚間，男大生以一起回台北為由，要她在租屋處房間等他，卻趁機在奶茶與礦泉水中下藥，沒多久她就陷入昏沉，直到翌日凌晨5時許，才赫然驚醒。秘書男友發現女友一夜沒回家，翌日清晨急得到社區找人，碰巧遇到剛下樓的女友，他質問女友為何沒回家，女友竟回：「有」，還一直要找手機，但手機明明就在她手上，感覺好像吃了藥還是喝了酒，秘書清醒後懷疑被男大生性侵，第二天對男大生提告。

男大生則說，去年5月起，兩人就曾相偕回台北數次，關係曖昧，案發當天秘書已稱身體不舒服，當晚11時許到其住處時，有朋友借他家打牌，秘書說覺得有點累，他要對方先休息，等他打掃完再一起回台北，結果對方睡到翌日凌晨5時許才起床，兩人當晚並無發生性行為，但當晚凌晨0時許，他經對方同後，有親吻並撫摸對方胸部、下體。

男大生否認下藥性侵，指稱秘書當晚自己拿他住處的錫箔飲料喝，忘記是什麼飲料，並未主動拿飲料給對方喝。

警方採集秘書尿液及血液，驗出咖啡因與東莨菪鹼，東莨菪鹼可合法使用在抗暈車貼片，但亦被非法作為催情藥物使用，服用過量會產生幻學、記憶混淆不清等症狀，秘書表示當天並無服用暈車藥，但因其自承男大生拿飲料給她時，飲料沒開過、吸管也沒插，瓶裝礦泉水上面還有膠膜未拆，加上秘書當晚喝過的飲料空盒、吸管未扣案，無法送驗鑑定，無法憑秘書單一指控，認定男大生在飲料中下藥。

另檢方勘驗兩人LINE對話紀錄，發現秘書曾傳訊要求男大生送她名牌包，男大生回：「做我女朋友先」、「養別人女友幹嘛」，足證兩人的曖昧關係及兩人曾數次深夜一起回台北，且秘書下體並未驗出男大生DNA，僅胸罩有驗出，符合男大生供詞，因此認定男大生罪嫌不足不起訴。

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