惡狼性侵善良女高中生 19年後1指紋1滴血現蹤

2019-07-09 11:35

〔記者吳政峰／台北報導〕男子邱瑞文1999年在新竹市性侵16歲女高中生小婕（化名），因當年科技不進步而逍遙法外19年，直到去年，警方透過一起檳榔攤竊案中所採集到的一枚指紋和一滴血，比對出小婕性侵案犯嫌的DNA，終於將邱拘捕到案，高等法院今依強盜強姦罪判刑13年，可上訴。

1999年6月間，小婕補習回家時發現住家大樓電梯內有小朋友受困，善良的她緊張四處求助，時年26歲的邱瑞文見狀假意幫忙，表示需要到小婕家取用工具幫忙小朋友脫困，小婕心急救人，不察邱瑞文的不軌意圖，開門讓他進入屋內。

未料，邱瑞文一進屋，就到廚房抽出菜刀抵住小婕脖子，將她壓在地上脫衣猥褻，小婕嚇壞了，苦苦哀求邱男勿性侵，但邱依舊強迫她口交至射精，逞慾之後，還強逼小婕交出7000元現金才滿足離開。

小婕雖遭性侵強盜，仍冷靜地把精液吐在衛生紙上，保存證物報案，但因當年科技不發達，DNA資料庫不完整，刑事局始終查不到犯嫌身分，只好將本案列為冷案。

2016年7月，警方偵辦新竹竹北市一間檳榔攤竊案，在遭剪破的鐵皮外側採集到一枚指紋和一滴血，指紋經追查與邱瑞文的相符，惟邱瑞文否認犯案，自稱那是工作時所留下，法官未採信，依竊盜罪判刑9月。

刑事局交叉比對邱瑞文的DNA，到了去年1月，發現與1999年性侵小婕的惡狼吻合，冷案重見曙光，而邱又曾犯下竊盜、妨害自由、公然侮辱、詐欺等多項前科，屬於治安疑慮人口，員警便多次探詢，去年8月間認為涉案程度重大，拘捕到案聲押獲准。

邱瑞文一方面辯稱當年以3000元代價和小婕性交易，一方面又說這些年來活得渾渾噩噩，不知該如何彌補小婕，還要求法官讓他交保外出賺錢，欠缺悔意又未和解，被重判13年。

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