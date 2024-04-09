女網紅控遭竊錄散佈猥褻影片求償600萬 色情網站業者判賠36萬

有上萬名粉絲的女網紅指控非公開視訊影像遭竊錄並散佈猥褻影片，求償600萬元，高院判色情業者余啟豪（見圖）要賠償36萬元。（資料照）

2024/04/09 10:42

〔記者楊國文／台北報導〕知名職籃球員譚傑龍、直播主等31人，分別遭色情釣魚、側錄不雅影片後被恐嚇勒索、或網路散佈影片販售，檢警查出是36歲的色情網站經營者余啟豪所為，將他逮獲，高等法院依非法利用個人資料罪判余男3年徒刑，沒收犯罪所得新加坡幣31萬7886元定讞；一名有上萬名粉絲的知名女網紅出面提告稱，她與別人視訊的非公開或身體隱私部位的猥褻影像遭竊錄，公然散佈在余男的色情網站上，對余求償600萬元，高院判余男應賠償女網紅36萬元。女網紅可上訴三審。

刑事局接獲職籃球員、多名被害人報案，稱遭歹徒側錄的不雅影片，檢警查出，影片來源為設址境外的色情網站，循線追出網站經營者余啟豪。

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警方查出，住桃園的余啟豪自2019年6月、2020年1月起，經營「specsaddicted」（簡稱S網站）及「tumblrland」（簡稱T網站）兩個色情網站，前者是單片銷售，後者是採會員制，會員可以網站播放器觀看不明人士所竊錄、被害人裸露隐私部位的猥褻等影像。

此外，余啟豪為便利買家預覽挑選、其銷售頁面有顯示被害人全臉、身體特徵的影像截圖、生活照片，或標註姓名、學校、職業、社會活動等足以辨識的個人資料。

後來，余男取得31名被害人猥褻影像，陸續儲存在網路雲端，再以未採任何隔絕措施的經營方式，在他經營的S及T開頭的兩個色情網站散布、販賣。

警方循線將他查獲，包括受害球星，被害人共31人，余男以單片銷售價格為新加坡幣26至95元，加上會員制收費，共獲利新加坡幣31萬多元。

余男坦承經營色情網站，但影片非他設局偷拍，是透過其他管道取得，及由另名共犯王昭明（審理中）自不詳管道取得後，透過雲端分享提供，再將影片放上網站販售牟利。

桃園地院審酌余男有類似前科卻再犯，且販售數量甚鉅、受害者眾多，依非法利用個人資料罪判刑2年10月，沒收犯罪所得新加坡幣31萬3968元，檢方和余男均不服判決提起上訴。

高等法院審酌余男已有觸犯個資法案被判緩刑，竟再犯案且被害人眾多，且犯罪時間長達1年半，犯行嚴重侵犯他人隱私，甚至危害未成年人身心健康，加重改判為3年徒刑，沒收犯罪所得新加坡幣31萬7886元，約新台幣660萬元，全案定讞。

一名女網紅提告稱遭人竊錄與他人視訊的猥褻影像，儲存於網路雲端硬碟，以未採取任何隔絕措施的經營方式，在余男經營的2個網站散布、公然陳列及販賣該影像，不法侵害其名譽權、隱私權，使她精神遭受重大痛苦，對余求償600萬元。

余男辯稱，女網紅在知名網站開設直播帳戶和網友互動，即已同意所有直播均會被錄影並上傳該網站銷售，且其於刑事案件提出的證據均來自其他網站的備份檔案，非由他經營的網站直接擷取，顯然與她指稱遭駭客入侵致影片外流說詞不符。

高院民事庭審理後認為，余男侵害女網紅的名譽權、隱私權，應負起損害賠償責任，考量被害女子是有上萬名粉絲訂閱的女網紅，已造成她精神上極大痛苦，但求償金額600萬元過高，判決余男應賠償她36萬元，女網紅仍可上訴。

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