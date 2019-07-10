涵洞內硬上女子還約「明天再來」 惡司機判刑8年半

2019-07-10 10:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕吳姓計程車司機去年行經中市西屯區，見智能障礙女子小芳獨自在公車站牌候車，遂以免費載她為由，將小芳騙到高速公路的涵洞內性侵害，還要求小芳寫下自己電話號碼未果，竟強取小芳的手機撥打自己電話，讓小芳的電話號碼留在自己手機內，又食髓知味約小芳「明天要再來」，警方翌日在公車站牌埋伏，逮捕「再來」的吳男，他全盤否認犯行，辯稱他只是想交女友，兩人情投意合，法官痛斥他態度惡劣，依強制性交等罪重判徒刑8年6月。

判決書指出，吳男是職業小客車駕駛（計程車司機），去年9月4日下午1時30分，行經西屯區一處公車站牌，見小芳（化名）獨自候車，遂招攬小芳搭車，小芳拒絕後，他又佯稱可免費載小芳，小芳受騙上車，吳男卻把車開到一處高速公路涵洞性侵害小芳，還拿出紙筆，要求小芳留下姓名與電話，小芳因智能障礙，只能寫姓名，寫不出電話號碼，吳男強取小芳手機撥號給自己，藉此留下小芳的電話號碼。

吳男並跟小芳約定「明天要再來」，將小芳載到一處超商下車，小芳返家後告知母親，警方於翌日下午1時30分於同站牌埋伏，逮捕「再來」的吳男。

法院審理時，吳男不否認與小芳發生性關係，但他宣稱他想結交小芳為女友，小芳也願意，雙方才會發生關係，小芳還留電話給他，約定「明天要再來」，台中地院一審斥責他「破壞女性民眾對於搭乘計程車安全性之信賴」，又食髓知味企圖再與小芳聯繫，犯後態度惡劣，依強制性交等罪判刑8年6月。

吳男上訴二審，宣稱自己精神狀況異常，台中高分院卻認為，他只是睡眠障礙罷了，駁回上訴，維持8年6月原判，可上訴三審。

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