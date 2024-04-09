為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

共諜案二審 前立委羅志明、退將夏復翔都判無罪

前立委羅志明（右）和前海軍少將夏復翔（左）被控違反國安法為中共發展組織未遂，二審均判無罪。圖為2023年1月兩人交保後離開地方法院。（記者黃佳琳攝）

前立委羅志明（右）和前海軍少將夏復翔（左）被控違反國安法為中共發展組織未遂，二審均判無罪。圖為2023年1月兩人交保後離開地方法院。（記者黃佳琳攝）

2024/04/09 09:57

相關新聞請見：

涉在台發展共諜組織 一審前立委羅志明無罪、前少將夏復翔判5月

〔記者鮑建信／高雄報導〕前台聯立委羅志明、前海軍少將夏復翔涉嫌共諜疑案，依違反國安法起訴，一審地院僅判夏復翔有罪，並處易科刑，檢方不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，羅志明仍然維持無罪判決，夏復翔也改判無罪。夏復翔出庭聽判，獲悉無罪判決後，只簡單表示：「謝謝大家。」

檢方指出，2014年前某時，夏復翔擔任海軍官校校友會會長、恆星高爾夫球隊（主要成員為退役海軍將領）隊長，在台與退役將領聚餐時，認識中國「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」副秘書長郝一峰（歷任中共中央統戰部綜合調研處處長等職）及「黃埔軍校同學會」台港澳聯絡部副部長方新生（曾任中國和平統一促進會處長）。

「黃埔同學會」則為「中共中央統一戰線工作部」附屬團體，負責宣傳「和平統一、一國兩制」政策，並以推進中國和平統一事業為目的。

此外，2013年間，也是恆星高爾夫球隊員的前立委羅志明擔任台鹽廈門子公司董事長，因業務關係，而結識廣東太普樂生技公司董事長李鷹後，明知李鷹為中共解放軍空軍運用人員，仍邀來台參加高爾夫球比賽，並引介夏復翔認識。

夏、羅接受郝、方、李指示，自2013年11月至2018年11月止，共帶領近200人次的退將，赴中參與開會、旅遊，並接受落地招待，涉嫌替對岸吸收成員發展組織。

高雄地院開庭調查後，認定夏觸犯國安法發展組織未遂罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。至於夏和羅接受李指示，意圖發展組織部分，則因罪證不足，判決無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院上午宣判，認定夏罪證不足，改判無罪。至於羅涉案部分，仍然維持無罪判決，可望定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
48名退將赴中「被統戰」名單曝光 前國安會組長少將受邀10次
2023/03/29 21:23

48名退將赴中「被統戰」名單曝光 前國安會組長少將受邀10次
共諜中校杜永心被判4年定讞 這下連退休金都丟了
2023/10/18 10:35

共諜中校杜永心被判4年定讞 這下連退休金都丟了

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
退將頻赴中接受落地招待 退輔會：發送「赴陸貼心小叮嚀」宣導
2023/12/22 17:00

退將頻赴中接受落地招待 退輔會：發送「赴陸貼心小叮嚀」宣導
前少將夏復翔涉共諜案判5月稱「鬆一口氣」 雄檢將上訴
2023/07/21 10:10

前少將夏復翔涉共諜案判5月稱「鬆一口氣」 雄檢將上訴

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
「中國暨大台灣校友會」幹部淪共諜 二審要再開辯論
2023/12/28 12:01

「中國暨大台灣校友會」幹部淪共諜 二審要再開辯論
前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜 3度誘我軍官出國讓中國吸收未得逞
2023/12/11 13:08

前軍聞社中校孔繁嘉淪共諜 3度誘我軍官出國讓中國吸收未得逞
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播